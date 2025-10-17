產後5個月 石原聰美、大島優子齊搵奶粉錢

【on.cc東網專訊】結婚5年的38歲日本女星石原聰美，今年5月為金融才俊老公誕下第2胎後，早前正式復工幕前。昨日(16日)，她產後首度出席活動吸金，以一身紅噹噹的公主打扮亮相。相隔多月再見傳媒的她，自爆前一晚因心情緊張失眠，BB更扭計狂喊，雖然睡眠不足，但靚樣依然冇跌Watt。

同樣在5月為老公林遣都誕第2胎的女團AKB48前主將大島優子，同日亦亮相代言活動搵奶粉錢。她自爆為了方便湊B，換了一頭清爽短髮示人。

