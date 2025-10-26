《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
用經血檢測HPV 衛生署：未有充分證據證屬可靠
衛生署表示，市面上有商戶聲稱可透過衛生巾收集經血，再由用家自行採樣並以郵寄方式遞交樣本至化驗所，以檢測人類乳頭瘤病毒(HPV)，署方提醒市民，本港乃至國際間目前尚未有充分科學證據證明使用經血篩查子宮頸屬可靠做法。衛生署會持續檢視有關方面的最新科學實證。
原文刊登於 AM730
