用習近平所送手機與對方玩自拍 李在明讚中韓情誼

（法新社北京6日電） 南韓總統李在明這兩天於北京訪問期間，使用中國國家主席習近平贈送的智慧型手機與習合影自拍。習近平先前曾幽默表示，這支手機絕不像西方同類產品般恐有後門監控風險。

李在明5日在社群平台X上，發布與習近平及雙方夫人一起自拍的合照。

李在明寫道：「這是在慶州收到習近平主席所贈的小米手機，和習近平以及他的夫人一起自拍入鏡。」

他並說：「多虧他們，我拍到了人生難得的照片。未來我們會更常溝通，也會更緊密合作。」

廣告 廣告

李在明辦公室同時也在YouTube上傳現場的短影音，影片中可見習近平誇讚李在明的攝影技巧。

這支小米手機去年11月曾引發熱議。當時習近平在韓國舉行的APEC峰會場邊與李在明會面，李在明開玩笑問中方所贈手機的通訊是否安全，習近平則幽默地回答「您可以檢查看看有沒有後門」，暗諷西方產品通訊產品常藏有監控。

這是習近平難得展現的幽默感，因為他平時甚少在公開場合開玩笑，更別說是和間諜相關的話題。