網民超市購入「甩色蔥」炸葱油驚見「綠油油」網民笑指顏色似花露水

有網民於社交平台群組發帖分享一段驚人「煮食奇遇」，指自己在樓下Fresh超市購買青蔥，打算自製薑蔥油，沒想到下鍋後竟炸出一種詭異顏色，細看餘下的蔥，更發現上面竟然有紫藍色顏料，無論如何清洗也無法清除，令他大感震驚，帖文迅速引起網民熱議。

「甩色蔥」或含保鮮劑殘留

從帖文中貼出炸出的蔥油照片可見，油色異常「綠油油」，樓主形容情況「大癲！」，他細看剩下未炸的蔥，驚見葉面竟有類似「染料」的紫色斑痕，並表示即使反覆清洗，色素依然「洗極都唔甩」，令樓主不禁發帖指，「算小弟才疏學淺，做咗幾十年人，煮咗十幾年嘢，葱油可以炸到呢隻色真係第一次見」。其實早年已有內地媒體揭發所謂「掉色香蔥」問題，指出有些商販為保持蔥葉鮮綠，會使用波爾多液（俗稱藍礬）處理蔥身，這類蔥只要以紙巾輕輕一抹，就會抹出藍綠色。波爾多液是由水合硫酸銅與生石灰混合製成的殺菌劑及保鮮劑，若使用過量或未經妥善處理，其殘留物不但會導致掉色，過量攝取亦有機會對人體健康造成影響。

炸出來的葱油「綠油油」

樓主：蔥上面有啲紫紫地嘅顏料喺上面洗都洗唔甩

網民笑言：花露水

帖文迅速引起網民熱議，不少人留言戲稱炸出來的根本不是葱油，「羅拔臣啫喱：青檸味」、「薄荷酒」、「花露水」等等。事件亦引起不少市民關注日常食材安全，有網民建議：「呢個係食安問題了吧, 報官吧, 不可以姑息, 葱上有顏料, 肯定不會係食用色素, 如是工業色素, 會害死人, 中毒架」、「應該要拎返兜油去做化驗」。讀者無論在超市或街市買青蔥都最好都要多加留意，尤其是顏色過分鮮艷的，原來未必一定是「靚貨」！

食安問題好難睇開啲

自給自足！

靚到唔敢食

真「青」蔥

圖片來源：Facebook@日出康城 領都、領峯、領凱 - 業主暢所欲言

