甫繳出生涯最糟賽季 克卜勒禁藥陽性MLB禁賽80場

（法新社紐約9日電） 美國職棒大聯盟MLB今天宣布，德國籍自由球員外野手克卜勒（Max Kepler）因藥檢驗出增強表現的藥物表睪酮，被處以80場禁賽。

這項禁賽是依據MLB和球員工會共同執行的藥物政策所做出的裁決。根據規定，克卜勒在禁賽期間不得出賽、也不支薪，同時自動喪失參與該年球季的季後賽資格。

克卜勒去年與費城費城人隊簽下一年合約，共出賽127場，打擊率2成16、18轟、52分打點。

出生於柏林的克卜勒，雙親是美國與波蘭的芭蕾舞者，兩人在柏林舞團相識。他於2009年從德國被簽進美職後，2015至2024年效力明尼蘇達雙城長達十個賽季。

歷經小聯盟培養體系磨練，克卜勒2015年在雙城隊完成大聯盟處女秀。

2019年是他職業生涯巔峰賽季，當年他擊出36支全壘打、90分打點。