甯漢豪不同意林哲玄斥建築業「爛得不能再爛」 不應一竹篙打一船人(高詩敏報道)

【Now新聞台】候任及現任的工程界立法會議員都不認同林哲玄批評建築業「爛得不能再爛」的說法。發展局局長甯漢豪承認業界有害群之馬，但不應該一竹篙打一船人。

前土木工程處處長、候任工程界立法會議員卜國明被問及林哲玄對建築界的批評，他表示不認同，又稱有機會與林哲玄討論他這樣評論的原因。

候任立法會議員(工程界)卜國明：「社會每一個角落其實一樣有一些害群之馬，我們必須把害群之馬分開，不應該因為這些害群之馬便指整個行業都那麼差，所以這些評論我覺得有少許不是太公平。」

現任工程界議員盧偉國則強調，香港工程業界仍有很好的聲譽。

立法會議員(工程界)盧偉國：「行業內有壞分子，行業內出現『老鼠屎弄壞一窩粥』這些情況，我們是非常痛心。如果你說多個環節很多人找機會造假，有時都真是防不勝防。」

發展局局長甯漢豪指，嚴格來說，在各行各業都曾發生造假的情況。

甯漢豪：「我絕對不同意是我們的建造業差勁，很不幸今次我們看到業內，的確是看到有個別的人士不守規矩，這些我會叫他作害群之馬，不要因為害群之馬一竹篙打一船人。我們看到整個建造業都是很團結，想把自己的工作做好，不要妄自菲薄，我們要針對問題處理問題。」

甯漢豪又強調，除了懲處業界的害群之馬，亦要反思制度，不要讓他們走「法律罅」。

