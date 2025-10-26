葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
甯漢豪周一赴重慶 出席世界城市日中國主場活動
發展局局長甯漢豪明日前往重慶，出席2025年世界城市日中國主場活動，包括歡迎晚宴、開幕式及主論壇，並會參與考察活動，了解重慶城市發展。她將於周二下午返港，離港期間由發展局副局長林智文署任發展局局長。
2025年世界城市日中國主場活動由國家住房和城鄉建設部、聯合國人居署及重慶市人民政府主辦，今年主題為「人民城市 智繪未來」。
基孔肯雅熱｜鳳德邨的居民指附近公園及綠化帶有蚊 不時被蚊叮咬
【Now新聞台】有住在鳳德邨的居民指，留意到附近公園、綠化帶有蚊，亦不時被蚊叮咬。 陳婆婆︰「(附近多蚊子嗎？)很多的，公園晨運之後,早上很多的。有時候走過都會有，我在巴士站等，都會有(蚊子)咬我，我不時都被咬。」林先生︰「都是小心一些，六合彩都有得中，沒那麼容易(感染吧)，看看人多就戴上口罩，都沒甚麼好怕的。」
時事全方位重點提要｜10月27日
【Now新聞台】第八屆進博會下月5日在上海舉行，本港貿發局亦設立兩個展館，逾50家企業參與。香港品牌如何突圍？他們有何策略，預期有何成果？ 周一的時事全方位，邀請有份參與的港商分享。題目：第八屆進博會熱線電話：1833298
社署照顧者支援專線接獲逾11萬個來電 轉介逾2千宗個案
【Now新聞台】社署照顧者支援專線自2023年設立，截至上月底接獲逾11萬個來電，並轉介逾2200宗個案至相關單位跟進。 社署表示，24小時運作的專線為照顧者提供諮詢輔導和暫託服務配對，而署方已建立第一階段支援照顧者數據平台，今年7月分別與醫管局和房委會展開試點計劃連結機構數據，識別有需要支援和跟進的個案。
機場貨機衝落海｜機身被打撈出水吊上躉船(李馨萍報道)
【Now新聞台】機場貨機墮海事故，貨機的機身亦被吊起，有工程師預計貨機的部件會先進行檢查，再決定是否送往實驗室進一步分析。 貨機前半部分在北跑道旁邊，廣州打撈局的打撈船「南天翔」及「南天鵬」繼續打撈工作，廣州半潛船「重任1500」亦到抵北跑道對開水域。打撈船先駛近，之後再調整吊臂，從左右兩邊固定機身，中午開始可以看見貨機機身被逐步吊起，經過多番調整後將機身吊到躉船上。而放置了機尾部分的躉船停靠在北跑道旁邊，有人在旁邊檢查。有工程師預料貨機的殘骸會先存放在適當的地方，進行初步檢查及分析。香港工程師學會航空分部副主席詹永年︰「有機會找到飛機當時有甚麼部件或零件出現問題，還有飛機發生意外前部件或零件最後的位置。若是飛機結構或是部件零件需要再做詳細檢查分析，慣常做法是送回相關廠方做測試。」俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀，早前已成功取回，並已送往實驗室進行分析。
陳茂波：要以四中全會精神為指導融入國家發展大局(李馨萍報道)
【Now新聞台】財政司司長陳茂波在網誌指，要以四中全會精神為指導，加快推進北都發展，利用一國兩制的優勢，加強與京津冀地區對接合作，融入國家發展大局。 陳茂波日前率團考察北京城市副中心和河北雄安新區，他在網誌提到，兩區所展現的規劃部署、前瞻視野和發展速度讓代表團成員深有啟發，認為香港要以四中全會精神為指導，積極主動對接國家發展戰略和融入國家發展大局，其中加快推進北都發展對香港未來發展至關重要，是特區政府重要的政策目標之一，形容北都是推進粵港澳大灣區深度合作的平台，也是招商引資的重要載體。陳茂波稱，要研究如何拆牆鬆綁，提升發展速度、釋放更大潛力；靈活制定和運用政策綁定目標產業、匯聚人才；通過科技和數字化加強管理，讓公共服務更有效率，進一步助力推進大灣區城市群的聯動發展；利用一國兩制的優勢、超級聯繫人和超級增值人的角色，加強與京津冀地區產業對接、創科合作、學術交流等，做到資源共享、優勢互補、聯動發展、相互成就。陳茂波指，在外部環境紛亂、干擾增加下，要堅定辦好自己的事，穩打穩扎、篤行實幹，在新時代中譜出美好新篇。
亞青運公路單車 羅靖喬女子個人10公里計時賽摘銅
【Now新聞台】在巴林舉行亞洲青年運動會，港隊奪得今屆第3面獎牌。 單車港隊首次出戰亞青運，15歲的羅靖喬在公路單車女子個人10公里計時賽，以17分40秒41完成，獲得銅牌。頭兩名分別是哈薩克及國家隊車手。羅靖喬是繼區皓駿在田徑1500米跑，以及三項鐵人混合接力之後，港隊今屆取得的第3面銅牌。
立法會選舉2025｜陳國基盼投票氣氛「愈熱烈愈好」 愛國者候選人都有不同立場
新一屆立法會選舉12月7日投票，政務司司長陳國基出席選舉宣傳活動後，未有正面回應預計投票率多少、會否超越前年區議會選舉的27.59%，僅表示希望選舉愈熱烈愈好，又指即使候選人同為愛國者，各人都有不同的立場，呼籲市民投票選擇認為與其個人利益最相關、最能代表自己的立法會議員。 ▼官員參觀「選舉進社區」展覽及試玩遊戲▼
政府冒牌水｜許正宇：如發現涉刑事轉交執法部門 不在位或退休人員有機制處理
政府早前爆出採購冒牌水風波，隨後就事件展開紀律調查。財經事務及庫務局局長許正宇重申，即使部分涉事人員目前已退休，都不會影響當局對他們的調查工作，因為調查是從事件角度出發，以及檢視該等人員在事件上的角色、責任輕重，現有公務員事務局的相關機制都能有方法處理不在位、已退休的人員。 ▼政府採購鑫鼎鑫冒牌水風波▼
南開大學研究團隊在電池穩定性測試中達到 9,000 小時新里程碑
南開大學研究團隊在電池穩定性測試中達到 9,000 小時新里程碑
前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次
前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。
《試當真》告別直播 豪哥泣不成聲 導演Ellen向游學修訴不滿
創業5年的香港YouTube頻道《試當真》今日正式告別，最後一場「《試當真》官方正式結局」直播，曾近6萬人同時收看。直播長達3個多小時，齊集台前幕後一眾成員，與觀眾告別。
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！
不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆