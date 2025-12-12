wz5nfzgnfns4_0.JPG

瑪嘉烈醫院重建及擴建工程涉偽造證明。醫療衛生界立法會議員林哲玄昨日(11日)指問題嚴重，批評「建築業爛到不能再爛」。甯漢豪反駁指，文件造假在各行各業都曾經發生，火災事件亦看到不同制度有需要改善，惟不同意建造業差勁之論，認為是業內有害群之馬，但不應「一竹篙打一船人」。

強調言論指建造業不良文化

林哲玄今早(12日)在商台節目上回應甯漢豪，強調「爛到不可再爛」所指的是建造業不良文化，是其營商文化，非針對某一些專業人士，且非單一事件，又列舉過去類似造假情況，包括醫管局重設計劃中曾出現物料不達標，港鐵紅磡站亦曾發生鋼筋密度不足的事件，質疑是否仍是「少數害群之馬」。他認為這並非單一孤立事件，單靠業界自律並不足夠，又稱「所有事都要人管，行業是否都可以繼續生存」？

廣告 廣告

林哲玄又表示，自己並非行內人，作為普通市民的角度出發，對於每次事故都稱為單一事件，反問能否服眾，並對為數千至數萬元的認證文件而造假的動機感到難以理解。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/甯漢豪拒認建造業爛透-林哲玄反問-次次稱單一事件能否服眾-/627491?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral