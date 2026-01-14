甯漢豪指大型樓宇維修工將程升格為一級小型工程 市建局「招標妥」擬定更嚴謹預審名單

【Now新聞台】發展局局長甯漢豪表示，將會改革大維修的制度，包括相關物料定為法定要求，以便更快就不合標準物料作出檢控，亦會將大型樓宇維修工程升格為一級小型工程，目標今年下半年將條例盡快提交立法會審議。

發展局局長甯漢豪：「日後所有大型樓宇維修工程除了要聘用項目承建商，亦需要聘用第三方專業人士提交施工方案，包括安全措施，以及提交監工計劃書，由該名獨立於承建商的專業人士協助業主去監工。而屋宇署亦可以在收到這些方案和計劃書後，作出所需干預及監管。」

她又指，計劃增強支援法團及業主進行樓宇維修，將會更新市建局的「招標妥」，制定更嚴謹的「預審名單」，名單內的顧問及承建商會被審核過往有否涉及犯罪或紀律處分，亦須通過警方及廉署的背景審查，名單會引入除名安排，若大廈申領維修資助，業主必須接受市建局建議的顧問或承辦商。

#要聞