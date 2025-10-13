甯漢豪：「七年樓齡」補償機制致高買低賣 會檢討整個配套(劉倩桐報道)

【Now新聞台】市建局連續第三年錄得虧損，正檢視「七年樓齡」補償機制。發展局局長甯漢豪承認機制引致「高買低賣」，會檢討整個配套。

市建局正推進多個市區重建項目，為加快啟動市區更新，當局正檢視「七年樓齡」補償機制。

在立法會發展事務委員會上，有議員關注當局可否提供更多補償方案；發展局局長甯漢豪指，「七年樓齡」引致高買低賣，將檢討整個配套。

立法會議員陳學鋒：「在收購時，其實現時的計法是劃一，即整個重建區，甚麼座向、甚麼街景都是同一個價錢，但是我們正常買樓不是這樣，發展商賣給我們，是不同樓向、不同層數，有不同(價錢)。會否可以有反映令重建收購進度加快？」

發展局局長甯漢豪：「我們今次提出全面檢討賠償及收購機制，但我要強調一點，我們不只檢討七年樓齡的賠償，我們要檢討整個配套，所以包括剛才議員所講的樓換樓，會否其實樓換樓都有一些調整，令它與金錢的賠償，大家可以是一個選項？」

市建局本年度虧損27億元，是連續第三年錄得虧損。有議員質疑持續用「七年樓齡」收購機制，或會增加市建局財政負擔。

立法會議員鄧家彪：「究竟市建局有否與政府計過數？政府要市建局持續用這個七年樓齡模式進行市區重建，究竟財政上、公共財政上負擔可否量化？要注資多少，才能勉強運作多少年？」

市建局行政總監蔡宏興：「每年都是幾十億虧損，我們現時的資產是400多億元，因此是絕對不能長久。我們亦有已承諾的項目要開啟，未來五年有不少支出，在這方面如果政策不改變的話，其實短期內，即5至10年內，會用盡我們的資源。」

此外，亦有議員關注過往有不少業主為了讓市建局盡快收購重建，刻意不為老化樓宇維修等情況。甯漢豪指，明年初會就建築物條例在立法會展開檢討及修訂，強調會重鎚讓業主負維修責任。

#要聞