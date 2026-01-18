甯漢豪

政府計劃強化市建局「招標妥」平台，包括主動審查維修工程顧問公司及承辦商的犯罪紀錄等。發展局長甯漢豪稱，目標下半年內推出，正研究推出前，容許延長已接獲屋宇署命令，但尚未開展聘請顧問或承建商程序的業主開展強制維修的限期。對於業界憂慮承建商或會集體抬價，她則稱政府會客觀分析標書價格是否偏離市場合理走勢，必要時取消投標並重新招標，扮演「守門員」角色。

甯漢豪昨出席電視台節目時表示，目標於今年下半年推出加強版「招標妥」，將於未來數月敲定執行細節並諮詢業界。日後政府將制定更嚴謹的「預審名單」，執法部門會主動審視顧問和承建商有否犯罪記錄，即使正在調查、未檢控的情報都會考慮，而這些公司的表現，包括有否收過政府的警告信、指示等，強調會從嚴從緊處理，防止被懲處公司「借殼翻生」；同一時間，新制度亦會判斷居民的投訴是否合理。

當局充當守門員 避免業界集體抬價

對於業界有可能集體抬價，甯漢豪則稱政府會客觀分析標書價格是否偏離市場合理走勢，當發現標價異常接近，且偏離市場指數，市建局有權仿效政府賣地做法，取消投標並重新招標，扮演好「守門員」角色。對於制度推行前的過渡期，甯漢豪則指當局正研究具體安排；對已接獲屋宇署命令，但尚未開展聘請顧問或承建商程序的業主，可考慮透過延後遵辦期限等方式，讓其有機會受惠於新制度下的加強版「招標妥」。

被問及下半年推出新方案時，符合要求的公司是否足夠。她則指已跟屋宇署註冊的承建商有過千間，而現時的預審名單只有一百多間；望鼓勵更多以往因不同原因無參與大廈維修工程的優質承建商參與。她強調政府必定會全力協助市建局，包括提供人手和資金，並考慮以法例保護市建局免受挑戰。

擬引入定額罰款 物料違規可直接檢控

甯漢豪又指，《建築物條例》的修訂草案亦爭取在下半年提交立法會，期望修訂可加強規管工程質素。當局正考慮詳細定義部分有關建築物料條文，對工程物料與適當預防措施的具體要求提升至具有法律地位，從而簡化執法程序，並考慮引入定額罰款，如有違規情況不須到法庭，可以迅速處理，「我一見到你不是用阻燃物料，我已經立即可以罰你。」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004615/甯漢豪-將從嚴處理防借殼翻生-目標下半年推新制度加強-招標妥-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral