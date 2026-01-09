甯漢豪︰洪水橋片區招標具指標作用 產業園公司須自負盈虧

【Now新聞台】北部都會區的洪水橋片區開發試點正在招標，提供三年內免息支付地價等彈性安排，發展局局長甯漢豪指，有信心成功招標。

甯漢豪：「我們首次試行(片區開發)，所以我們真的希望它成功，在粉嶺北、古洞北及新田另外有兩個試點今年稍後亦希望會推出，如果是用片區模式，我認為今次正在招標的洪水橋片區的反應，對我們來說是很有指標作用，條款會否參詳今次這(做法)日後再有所調整。」

發展局成立產業園公司負責營運洪水橋約23公頃產業園用地，甯漢豪指公司有收入來源自給自足，可出租或賣出土地，亦可與商界合作發展產業分紅，所以要自負盈虧，不可經常要求政府注資。

#要聞