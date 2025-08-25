甯漢豪：約700個地盤參與前線人員安全表現紀錄計劃

【Now新聞台】建造業在4月起推行前線人員安全表現紀錄計劃，發展局局長甯漢豪表示，有約3萬名工友參與。

發展局聯同建造業議會舉辦建造業安全周，發展局局長甯漢豪致辭時表示，目前有超過600個地盤全面應用安全智慧工地系統，形容數字節節上升，呼籲業界積極參與。她又指，前線人員安全表現紀錄計劃已有約700個地盤，合共3萬個工友參與。

發展局局長甯漢豪：「我們每年都舉辦建造業安全周，為甚麼年復年也要舉辦？正正提醒我們每人工地安全的重要。今年主題是智愛盡責，結合科技力量，對彼此的關愛及工地安全，人人有責這個理念。計劃能讓前線人員了解清楚自己對於安全的責任，並且提醒那些累計積分出現不安全行為的人員，接受特定的安全訓練。」

