不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
田北辰原本擬繼續參選立會 反思終交棒 回顧今屆表現：仲點做壞孩子呀？ ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會撤回了「告別議案」，一眾議員已經沒有機會趁任期完結在會議紀錄留下感言。現時陸續有議員透過其他場合總結，其中早前宣布不再參選的實政圓桌75歲議員田北辰，今早（22 日）在電台節目中表示原先希望繼續參選，認為勝算比接班人更大，但他見到議會內其他同事一個一個退選，就令他反思「到底我係咪睇少咗我嘅手足？」他又評估，今年退下可能是未來 8 年的最佳時機，為了實政圓桌的日後發展，決定「交棒」予地區總幹事莊豪鋒參加新界西北直選，「老實講我呢世人，娶咗一個老婆，生咗四個細路，有八個孫，仲生咗間 G2000。現在如果實政圓桌都可以一直維持落去，對我嚟講，一生不枉此行。」
擔心未來 4 年無足夠議題
田北辰在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，他在過去 4 年已經推動了不少議題，認為自己可以利用做出的成績去支持接班人，「我都唔知未來四年如果我繼續做，仲有無咁多議題畀我做」，他又擔心如果屆時才交棒，根本無足夠的政績支持後繼，「到最後我都係覺得要交棒」。
從張宇人棄選反思：係咪我都要諗吓？
田北辰又提到，他跟飲食界立法會議員，76 歲的張宇人是拔萃男書院的同班同學，他評價雖然跟對方不是最好的朋友，但留意到飲食界有不少業內人士都想對方繼續連任，「佢真係為飲食業做咗好多嘢」，但對方最終表示退下來亦令他反思，「係咪我都要諗吓（退下）呢？」他又指從 4 年前的 71 歲到現在 75 歲，都感受到年齡漸長，「再過幾年就 80 歲，我哋呢個年紀 4 年可以有好大分別」，交棒議題不能迴避，他需要從個人得失與組織發展作出平衡。
「過去呢 4 年仲點做壞孩子呀？」
今屆議會的「告別議案」遭撤回，被問到會否感到可惜，田北辰就回應指「依家咪講咗」，又指現在有機會趁電台節目時段發表感言，「起碼有你哋陪我傾偈，我喺議會自己一個人對住份稿讀，冇人聽㗎」，又指不一定要將感言放在官方紀錄當中，「我情願要你哋（電台）啲紀錄喇。」田北辰之後又被問到遭外界形容是議會內的「壞孩子」，田北辰就回應道，「壞孩子呢個字，其實同過去呢 4 年係完全風馬牛不相及，過去呢 4 年仲點做壞孩子呀？」
談舊黨友葉劉淑儀：對得住佢有餘
現屆議會共有 12 名 70 歲或以上的立法會議員，其中包括田北辰在內的 10 人已經宣布棄選，現時只剩下 2 位，即新民黨主席葉劉淑儀和副主席黎棟國還未公布去留。被問到葉劉淑儀仍未公布去留，田北辰就回應指，「其他人嘅嘢我就一定唔講，總之我覺得自己對得住佢有餘。林鄭（月娥）嚟問我拎提名，我都畀咗佢（葉劉），得失咗林鄭，都算係咁啦」，又指如果當時不是跟葉劉淑儀同黨，他會將提名給予林鄭月娥。
在 2017 年行政長官選舉候選人提名期，田北辰作為新民黨成員將提名給予葉劉淑儀，但她最終只爭取到 10 多個選委提名，遠低於 150 個提名的門檻，最終宣布棄選。同年 4 月，田北辰宣布退出新民黨，成立實政圓桌。
