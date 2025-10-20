田北辰謝偉銓棄選 七旬議員僅兩人未表態

楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
立法會換屆選舉提名期將於本周五展開，近日多名議員宣布棄選。75歲的實政圓桌田北辰，以及70歲的建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓，昨宣布不角逐連任。田北辰稱，政黨傳承比個人連任更重要，未來會繼續就重大政策發表看法，包括鐵路發展及管理方面。謝偉銓則指，希望有更多時間陪伴家人。至今17人不角逐連任；而12名七旬議員中，僅餘新民黨葉劉淑儀和黎棟國未表態。
田北辰昨午在政府總部門外會見傳媒，宣布不角逐連任立法會議員，並將派出總幹事莊豪鋒出選新界西北。田北辰形容實政圓桌人丁單薄，又指會思考「做人係咪應該見好就收」，趁仍有人跟隨，讓理念多行一步。對於自己被視為建制派「壞孩子」，田北辰表示，有人覺得政府事應該少問，盡快投票，不然就是壞孩子；有人就認為應該質詢政府，質詢要有理據，敢言亦要敢於投票。
田北辰指，未來會換個方式貢獻國家和香港，亦會繼續擔任實政圓桌召集人，就重大政策發表看法，尤其是鐵路發展及管理方面。他又預計，換屆選舉競爭激烈，對香港長遠的民主發展是好事。
謝偉銓：望有更多時間陪伴家人
謝偉銓則表示，近日與部分業界選民交流，有人支持他繼續參選。他指，由於自己前後經已做了3屆立法會議員，且過去一段時間家庭情况出現變化，經考慮，決定不再參選，希望能有更多時間陪伴家人，包括95歲的父親。他續指，並無收到70歲不可參選的指示，惟家人和朋友均有提醒他要考慮年齡因素。
謝偉銓強調，不參選的決定是經綜合考慮，希望多陪伴家人。謝偉銓表示，會繼續在不同崗位，以專業知識和立法會的經驗，繼續為市民、社會及業界服務。
此外，立法會明日將舉行最後一次大會，其中一項議程包括「告別議案」，每名議員將有5分鐘發言時間。惟昨有消息傳出，「告別議案」醞釀取消，以免議員發言引起尷尬。內會主席李慧琼回覆傳媒查詢時證實，收到不同黨派議員意見，正綜合考慮和溝通中。
