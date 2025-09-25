田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」

鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！

田啟文

田啟文表示自己向來有條界線，就係對工作伙伴私生活冇興趣亦唔想知，於是當喺2010年得知鄭中基同阿Sa「婚／分事」時，田雞同其他大眾一樣好驚訝，直言身為經理人真係完全唔知。後來鄭中基再婚做爸爸，呢次梗係知情，但後來點解同余思敏離婚，田雞都係話唔知。

田啟文

鄭中基同余思敏婚變，影響嘅仲有工作。《阿龍》一片拍起多年，今年終於上映，田啟文透露本來電影4月上映，後來遇上嘉禾院線結業同鄭中基離婚，拖到9月先上映。導演兼男主角嘅鄭中基難免心情受影響，田啟文話可以做嘅就係鼓勵，另外就係安排Ronald一次過回應家事，令電影宣傳不受影響。

鄭中基同余思敏婚變，田雞話對Ronald只可以做嘅就係鼓勵

田啟文提到為鄭中基做經理人一段時間後，雙方有共識轉換身份，但鄭中基依然搵田雞做《阿龍》監製。共事多年，田啟文認為鄭中基係「另類老闆」，除咗簽支票簿之外，唔會以老闆身份自居，田雞甚至懷疑Ronald知唔知自己係老闆。但佢強調鄭中基對數字好敏感，只係對管理冇心思。

