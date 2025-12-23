【專訪】田園餐廳真Farm to Table 店內設迷你農場！

宏福苑五級火｜情緒支援熱線
現代人講求健康，著重使用新鮮食材，但香港寸金尺土，加上受風雨影響，要在這石屎森林中推行「Farm to Table」實屬難事。尖沙咀這家田園主題餐廳「野玩田店」的負責人Gladys，為了讓大家在日常用餐也有置身於野外的休閒感覺，便聯同本地社企農場，在店內設置「迷你農田」自家種菜！
店內自設迷你農場
「田園主題」和「Farm to Table」，看似是相輔相成的理念，可是在香港由農場直送食材到餐廳，雖已運行多年，但仍有著不少挑戰。與Gladys細數餐廳開業十年期間，和不同本地農場合作，她感慨地表示：「如果你想整盆沙律所用的菜完全在香港種植，甚至是有機農作物是非常困難，因為香港始終不是依靠農耕發展，地亦很少。我們曾經試過用本地羽衣甘藍大約一年多，但(收成來貨)很容易受風雨、交通各種因素影響，而餐廳需要穩定供應量，菜式不能今天有，明天沒有， 所以最後也轉用外國的羽衣甘藍。另一個現實問題是香港種有機蔬果的量不大，無法穩定供應給香港所有餐廳。」
除了蔬果類，肉類及海鮮也可以「Farm to Table」，不過Gladys用過本地魚後，還是因為供應量問題而停用。面對各種障礙，她因朋友一句「其實都可以自己種菜」找到新方向！「我在餐廳裡能夠設置迷你農田，是因為我朋友在經營社企農莊『雲耕一族』，他會安排種植員來幫忙打理。那些種植員是退休人仕，他們看到自己種的農作物有收成時很高興，我又能為食客提供『Farm to Table』風味，同時減少運輸幫助降低碳排放，一舉多得。」
餐廳現時種植豌豆和蘿蔔苗，會加入不同菜式中成為可食用裝飾菜，如果種多一點品種豈不是更有特色？「其實以前試過種其他品種，但原來每個地方的濕度、温度等對農作物生長都有不同效果，所以真的需要愛心和時間打理。」在室內環境做種植，要取捨的除了品種，還有種植方法，而想不到的是，水耕種植比泥土種植沒那麼吸引小昆蟲，更適合餐廳環境。
均衡飲食融入「南非葉」
說到慰藉心靈的美食，有人喜歡Comfort Food，有人喜歡重量級肉類或海鮮，但Gladys卻更喜歡均衡飲食，所以設計餐單時比一般餐廳多素菜，或加入更足料的蔬果。最近因緣際會下，她結識了一間本地有機農場「食療農舍Bitterleaf Farm」，更引入他們其中一款主打種植的南非葉製作特飲！
「因為我本來的飲食習慣傾向均衡和健康，所以想做田園主題餐廳，這反而吸引很多吃得健康，欣賞這類菜式的客人，甚至是無肉飲食及素食者，朋友看到本地農場及農作物的資訊也會和我分享，而南非葉便是其中一款。這種葉因為有排毒效果，部分人進食後會需要去洗手間。」健康的味道通常令人聯想到淡或不美味，Gladys也直言南非葉本身味道甘苦，於是我們加了柚子調和，變得酸酸甜甜，讓大家更易接受。
「被素菜耽誤的西餐廳」
午餐你會想吃肉還是菜多一點？不用怕，這裡都能夠滿足你，皆因主餐牌之外，還有充滿色彩的任食自助沙律吧！有趣的是，大家常常誤會「這裡只是吃『菜』的嗎？」Gladys再次強調：「我們想大家飲食均衡，碳水和肉類都非常重要。午市的任食自助沙律吧加入藜麥等多款超級食物，也參考Rainbow Diet『彩虹飲食法』，供應不同顏色的蔬食，大家較容易攝取多種營養素、花青素等等。到了晚市時段則以BBQ菜式為主，配合Something Wild主題，帶點野外及露營感覺。」
細心看一看餐牌，讓人見微知著，例如用蓮藕苗做意粉；以牛油果醬煮汁水，比番茄汁及忌廉汁來得有特色；還有椰菜花碎扮作白飯，各種小心思只是希望大家吃「菜」也有滿足感及特別元素。肉類及海鮮菜式亦盡量選用健康食材，其中加拿大無激素豬鞍架厚切大件，真的很有露營時盡情吃喝的感覺，帶來不一樣的田園風味。
野玩田店
地址: 香港尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場3樓307號舖
