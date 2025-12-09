田川洋行「亞洲最棒壞蛋」！ 007刀疤反派王中風離世！

聖塔芭芭拉的低調謝幕

田川洋行生前低調隱居聖塔芭芭拉，12月4日突發中風併發症，享壽75歲。Deadline報導，他的經紀人確認死訊，田川近年專注家庭和小型角色，

2024年還在Netflix《藍眼武士》客串，粉絲直呼「壞蛋王永遠」。他1986年移民美國，武術底子讓他從配角殺出重圍。

網友在X調侃：「田川離世，壞蛋失業率要漲了。」這種謝幕，這低調總讓人感慨銀幕永存。🌅

《末代皇帝》起步的壞蛋之路

田川的銀幕之旅從1987年《末代皇帝》起步，飾演宮廷侍衛，一炮而紅。1989年《007：殺人執照》演反派Kwang，刀疤臉+冷酷眼神讓詹姆斯·邦德都捏把汗，

之後《魔宮帝國》裡的邪惡將軍、《忍者龜》裡的邪靈，壞蛋角色源源不絕。2007年訪談他笑說：「沒演壞蛋，就沒機會演好人，我是亞洲最棒的反派！」

粉絲在Reddit懷念：「田川的眼神，壞到讓人心癢。」台灣PTT電影板鄉民分享：「《007》Kwang，壞蛋教科書！」

香港LIHKG笑說：「刀疤臉永遠，田川王者啊！」這種起步，這壞蛋總讓經典多點陰影。🎥

業界的壞蛋王預測

田川洋行的魅力，在壞蛋多面反差！從武術家到反派教父，IMDb評分經典滿分，復出後熱賣，預測永紅。他的X @CaryTagawa 最後po 2024年藍眼武士，

留言區滿「永遠壞蛋！」業界網友熱議：「田川眼神，像壞蛋秘密！」台灣讀者愛他冷酷，香港粉絲讚「身材視覺，神！」

總之，這位壞蛋王，用眼神和多面，閃耀37年。期待他銀幕遺作，或許加點忍者主題？🌟

Japhub小編有話說

哇，聊完田川洋行，小編的壞蛋魂都醒了！75歲刀疤臉從《末代皇帝》到007，一生壞到讓人心癢。

如果你有田川最愛反派，或經典台詞分享，留言區見～下次繼續好萊塢壞蛋組，保持陰森哦！