田徑世錦賽肯亞女將契貝5千、1萬奪雙冠

（法新社東京20日電） 肯亞女將契貝今天在2025年世界田徑錦標賽5000公尺擊敗隊友基皮耶貢奪冠，完成長跑雙金壯舉，重現她在2024巴黎奧運締造的成就。

在這項節奏相對緩慢卻充滿戰術性競賽中，契貝（Beatrice Chebet）和基皮耶貢（Faith Kipyegon）進入最後一圈時緊追義大利選手巴托克萊蒂（Nadia Battocletti）不放，到最後階段加速衝刺，甩開對手。

契貝上週末剛奪下女子1萬公尺金牌，今天以14分54秒36再奪5000公尺冠軍，粉碎基皮耶貢挑戰1500公尺和5000公尺雙金的美夢。基皮耶貢以14分55秒07在5000公尺項目摘銀；1萬公尺銀牌得主巴托克萊蒂則以14分55秒42奪銅。

廣告 廣告

契貝賽後表示：「帶著兩面金牌回家讓我非常開心。在拿下1萬公尺冠軍後，我就希望能再添5000公尺金牌，就像我在巴黎時一樣。」

「和像費施（基皮耶貢的名字）、納迪亞（巴托克萊蒂的名字）這樣的對手同場競技，你就只能相信自己。今天比賽並不輕鬆。我是以沒有壓力的心情來參賽，也知道自己不應該過度緊張。」