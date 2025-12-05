田柾國@BTS被爆與Winter@aespa戀愛 疑似情侶紋身曝光 經紀公司回應惹熱議

BTS田柾國被爆與aespa Winter戀愛 疑似情侶紋身曝光 經紀公司回應惹熱議

韓流天團BTS（防彈少年團）成員田柾國近日被爆出與人氣女團aespa成員Winter戀愛傳聞，網民更列出多樣證據，包括疑似情侶紋身、相近社交帳戶名稱以及田柾國兵休假期間只有前去觀看aespa演唱會等等。今日（5日），雙方經紀公司都有作出回應，不過卻再次引起熱議，令戀情更加疑幻疑真。

疑似情侶紋身

日前，有網民社交網站發文爆料田柾國與Winter疑似相戀兩個月，更上載兩人疑似擁有同款三隻小狗紋身，兩人更同樣紋於手臂後方，因此被指是情侶紋身。另外，網民亦指出田柾國原本的IG帳號名稱為imjungkook（現改為mnijungkook），與Winter帳號名稱「imwinter」排列相似；而現時的名稱「mnijungkook」亦被指如果將n和i互換，就變成MinJ-Kook，被網民解讀為Winter原名金旼炡(Kim Min-jeong)和田柾國（jungkook）的名字組合。

另外，亦有網民爆料田柾國當兵休假期間曾觀看aespa演唱會，但過往卻從未觀看所屬經紀公司女團的演唱會，令網民更懷疑二人關係匪淺。

對於戀愛傳聞，田柾國經紀公司Big Hit娛樂原先對韓媒《My Daily》表示：「正在確認中」，之後Winter經紀公司SM娛樂表示：「暫無立場」；隨後Big Hit娛樂亦表示：「暫無立場」。由於若非事實或只屬傳聞，一般經紀公司會直接否認，因此這次雙方公司回應令兩人戀情變得更疑幻疑真。

