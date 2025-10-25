田浦食肉灣仔店升級！ 跟貼韓國最新食法，芝士年糕五花肉邪惡度爆燈

想在香港感受最地道的韓國燒肉體驗？田浦食肉灣仔店最近引入了韓國當地最熱門的石板燒肉概念，搭配全新菜單正式登場，讓你不用飛到首爾也能品嚐到最潮的韓式燒烤。田浦食肉灣仔店這次可謂大膽革新，將傳統的烤爐全部換成滾燙石板，營造出更加原始和道地的燒烤氛圍。不過別擔心，依然有專業的韓國OPPA為你親手燒肉，讓用餐過程輕鬆愉快！





必試招牌：芝士年糕五花肉組合

全新菜單中的重點推薦絕對是芝士年糕五花肉組合，這道創意料理將肥瘦分明的五花肉切成薄片，搭配濃郁芝士和軟糯年糕一起在石板上燒至融化，鹹香與油香完美融合，外層更帶有誘人的脆身口感。這種「年糕片+芝士」的雙重口感搭配，絕對稱得上是邪惡到極點的享受。​

對於喜歡大口吃肉的朋友，熟成豬肉拼盤絕對不容錯過。拼盤包含精選豬肩肉和厚切五花肉，店員更會使用火槍將豬肉表面燒至微焦，營造出額外的香氣和酥脆口感。這種處理方式不僅增加了視覺效果，更能鎖住肉汁精華，帶來層次豐富的味覺體驗。​





石板炸醬麵 韓式主食新選擇

除了燒肉，店內的石板炸醬麵同樣值得一試。麵條會先在滾燙石板上炒香才上桌，麵身彈牙有嚼勁，醬汁帶有微甜口感，完美平衡了燒肉的油膩感。另一道驚喜之選是泡菜豬肉湯麵，濃郁微辣的湯底配上大份量有咬勁的豬肉，幼身麵條能充分吸收湯汁精華，暖胃又飽足。









名稱：田浦食肉

地址：灣仔莊士敦道28-34號莊士頓大樓地下E號舖

電話：68054692







