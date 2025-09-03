防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
田納西州兒童5歲起上槍枝安全課程 全美首見
（法新社華盛頓2日電） 由共和黨主政的美國田納西州，今年起將讓年僅5歲的孩童接受槍枝安全課程，是全美第1個通過相關法令的州。
1項強制實施這些課程的法案於2024年在田納西州議會通過，隨著暑期結束新學年啟動，這項法案在公立學校實施。
田納西州教育部門公布的指引指出，年齡介於5歲到8歲的學生，應該具備分辨玩具槍與真槍的能力。
根據這些指引，他們還需學會「展現對槍械負責的態度」，並能辨認槍枝的各個部位，例如扳機、槍管或槍口。
這門課程將成為從小學到高中畢業前學生的年度必修科目。
支持這門課程的人士說，此舉是針對校園槍擊案所作出的回應，在槍枝數量多於人口的美國，這種悲劇事件屢見不鮮。
田納西州是全美第1個立法強制兒童接受槍枝安全課程的州，猶他州（Utah）及阿肯色州（Arkansas）其後也仿效跟進。
美國公共衛生官員指出，槍枝是美國兒童與青少年死亡的主要原因。
