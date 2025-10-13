田蕊妮爆堂家姐誤信假新聞指「杜汶澤四肢癱瘓兼偷食」：反白眼反到去後腦

田蕊妮堂家姐誤信阿田患絕症及杜汶澤四肢癱瘓兼偷食假新聞：反白眼反到去後腦

田蕊妮去年底自揭患肺腺癌，表示自己喺身體檢查嗰陣被驗出肺部有陰影，屬非常初期嘅肺腺癌，只須做手術切除即可。田蕊妮老公杜汶澤亦於社交平台發文感謝醫護人員，指田蕊妮現時肺部已100%冇癌細胞，唔會復發，叫粉絲們放心。不過，田蕊妮於昨日（12日）發文分享指，堂家姐對佢嘅身體狀況及杜汶澤經濟情況感到擔憂；田蕊妮公開與堂家姐對話，直言：「反白眼反到去後腦」。

田蕊妮描述事件來龍去脈，表示自己於美國準備上飛機返台北期間收到堂家姐嘅訊息，指對方語氣非常擔心地詢問：「『你同阿澤冇事呀嘛？』我：『吓？咩事？？？』堂家姐：『我唔八卦㗎，但係有好多朋友問我話最近有好多關於你哋嘅post！』我：『吓？咩post? 係邊度？』」隨即，收到堂家姐發來嘅一段簡體字嘅新聞，內容大概講述田蕊妮身患絕症，杜汶澤四肢癱瘓仲要偷食，又爭人過百萬要走佬去台灣。田蕊妮向堂家姐解釋係假新聞：「我：『假新聞嚟㗎，呢個世界好多Hater 㗎 』堂家姐（語重心長mode）：『無論點都好啦，你有咩事都要同我講，就算我幫唔到你，都可以有mental support』」田蕊妮形容自己當刻心情：「坦白講我內心講咗好多句救命兼且反白眼反到去後腦。」

廣告 廣告

田蕊妮澄清指自己身體好到不得了，又直言戥杜汶澤唔抵：「如果我老公四肢癱瘓，仲可以去偷食，其實會唔會算係一種成就？ ￼至於欠債呢一件事，我係咪要認真考慮一下好似向生向太咁出嚟開個記者會？😂😂😂 其實最主要係戥我老公唔抵囉（隻手拍枱） 我係咪要每一日都逼佢出一個名為『活得比你好』post嚟沖淡一下？ ￼」又指，呢件事令佢知道做人唔好理人點諗，唔好活喺別人嘅眼光底下，又笑言堂家姐應該係冇加到自己嘅Facebook同Instagram。

田蕊妮Facebook

田蕊妮Facebook

田蕊妮Facebook

田蕊妮Facebook

田蕊妮Facebook

田蕊妮Facebook

田蕊妮Facebook

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！