田辺桃子夏劇檔期詛咒全揭！ 26歲始球式驚悚真相曝光？
小學三年級被星探拐走，NHK大河直接當開胃菜
2009年，她還在神奈川老家翻りぼん雜誌，結果星探一出現就把她拉進NHK《コンカツ♡リカツ》，10歲就正式出道！
馬上當りぼんガール，還跑去跳みにちあ☆ベアーズチア，粉絲看她眨眼就喊：「這小妮子也太會賣萌！」
她後來笑說，拍《天地人》大河時穿古裝在片場亂竄，差點把道具踢飛，誰知道這只是她演藝路的熱身賽。🎎
Seventeen選秀直接中獎，TGC走秀閃瞎鏡頭
2013年跟大友花恋一起拿下Seventeenミスセブンティーン，變專屬模特兒，東京ガールズコレクション一站台，台下尖叫聲快把屋頂掀了。
粉絲在IG下面刷：「桃子158公分卻這麼會凹，腿精靈本精！」她自己超愛フィルムカメラ，散步時隨手拍天空，說一捲膠捲拍完心情就滿電，結果那些空景照變成她的招牌放鬆術。☁
子役跳級玩釣りバカ，SUNNY辣妹讓她街頭被盯爆
2015到2017年，她在電視東京《釣りバカ日誌》演浜崎伝助，父女對手戲笑到噴飯，粉絲直呼：「桃子這小機靈，梗王預備！」
2018年《SUNNY 強い気持ち・強い愛》當コギャル，smart Web找她聊天，她爆料渋谷外景被上班族包圍：「サラリーマン從四面八方看，我差點笑到NG！」
業界直接封她「カメレオン女優」，因為從古裝到辣妹，換得比換衣服還快。🕶
FOD初主演來真的，粉絲刷到手機燙手
2019年她接下FOD《こんな未来は聞いてない!!》主演花園佳代，第一集播出粉絲直接瘋傳：「桃子這反轉，腦袋跟不上！」Seventeen畢業後轉戰女優，
她在WEBザテレビジョン說：「模特兒教我站穩，演戲就是要『自己不見了』才對。」5ch女優版熱帖：「從雜誌妹到主演，這升級也太速！」推特標籤瞬間破千。📱
ゆるキャン千明療癒全宇宙，筑前煮女變成迷因製造機
2020年《ゆるキャン△ SEASON2》大垣千明一角，讓宅圈直接淪陷，她片場學紮營，笑說：「以為露營是吃到飽，沒想到蚊子才是主角！」2021年TBS《リコカツ》「筑前煮女」神級，
粉絲自製迷因滿天飛：「桃子煮菜那眼神，誰娶誰中獎！」Dcard台灣妹子開樓：「田辺桃子這角色，療癒到想馬上開鍋。」香港粉絲IG下面敲碗：「尖沙咀見！現場煮一鍋！」🥘
盲校空ちゃん感動落淚，ヤンキー君配角圈粉無極限
2022年日本台《恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～》演空ちゃん，MANTANWEB找她聊，她說：「弱視戲要閉眼走，差點撞樹才抓到感覺！」
收視爆表，粉絲刷：「桃子這自然度，淚腺直接淪陷。」同年WOWOW《受付のジョー》加分，網友留言：「從辣妹到溫柔妹，桃子人格分裂成功？」PTT台灣版熱議：「日劇女二天花板，非她不可。」💕
去年推しの殺人三姝聯手，讀賣台直接被刷版
2023年《推しの殺人》跟横田真悠、林芽亜里トリプル主演高宮ルイ，讀賣台10月2日開播，預告一出粉絲暴走：「這三人火花，懸疑味爆棚！」
クランクイン報導，她們開機第一天就互抱：「三個人一起，安心感滿分。」業界誇：「桃子這魯莽偶像，演得太活。」IG #田辺桃子 瞬間破5千讚，台灣粉絲喊：「TPE音樂節快帶她來！」
DitO國際四冠直接封后，電影圈開始排隊舔
2024年《DitO》W主演，Rieti & Sabine電影祭最優秀女優賞到手，監督賞、作品賞全包，トルコ、印度獎項跟進！粉絲在Oricon新聞下面哭：「桃子從子役到國際后，這路走得太神。」
她謙虛說：「フィルムカメラ教我耐心，演戲也一樣，一鏡到底才過癮。」香港網友po：「DitO看完，桃子是明日之星！」🌟
今年主演連環炮，海老鯛が釣りたい夏劇直接霸榜
中京台《海老だって鯛が釣りたい》主演海老原唯子，7月2日深夜開跑，前原滉當男主，場面照一出粉絲尖叫：「桃子這漁師妹，帥到犯規！」クランクイン預測：「夏劇期待值第一！」
同期TBS《対岸の家事》蔦村晶子、電視東京《五十嵐夫妻は偽装他人》林美羽，Hulu《離婚弁護士 スパイダー》斉藤桃香，檔期滿到爆，粉絲哀號：「追劇追到吐血，桃子饒命！」🎣
電影雙響炮來襲，49日真実跟青春崩壞讓人等瘋
7月18日《49日の真実》松井あきこ，105分鐘懸疑神作，MOVIE WALKER評分直衝4；6月13日《青春ゲシュタルト崩壊》金守杏里，戀愛片預告一放，
粉絲留言：「桃子這崩壞臉，太會戳心！」natalie.mu報導：「DitO獎后雙片主演，26歲就封神。」IG生日水族館ぬいぐるみツーショ，13.3萬粉絲齊喊：「桃ちゃんおめでとう！可愛到融化！」🦈
推しの殺人最新集反轉連環，粉絲猜到崩潰邊緣
10月31日最新一集，ルイ被矢崎們拍照質問不倫，觀眾驚呼：「真相神反轉！桃子危機眼神，細思極恐。」WEBザテレビジョン熱議：「田辺桃子偶像崩壞戲，演技進化爆表。」
5chスレッド破1200：「從ゆるキャン治癒到推し殺人驚悚，桃子是萬能插頭？」台灣PTT版主加樓：「港台聯盟求中字速更！」話題直逼日劇前十。🕵♂
Japhub小編有話說
田辺桃子從小丫頭到國際獎后的蛻變，簡直像在玩角色扮演遊戲——子役是新手村，模特兒是升級裝備，現在主演連發就是大魔王關卡。
你以為她只會笑？錯，她還能用眼神讓你心跳停半拍！小編已經把《DitO》重刷三遍，結果不只感動，還多學會用フィルムカメラ拍街景，
這姑娘不只養眼，還教你活出新玩法，誰說追星不能邊追邊成長？
