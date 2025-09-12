田邊桃子從模特兒變身演技派揭開她演技爆發的驚人真相！

鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
小學女孩的意外星途
嘿，聽過田邊桃子這名字沒？這位1999年8月21日生的神奈川妹子，簡直是命中注定要當明星！她小學三年級時，隨便在街上逛就被星探看中，從此開啟演藝人生。😎
2009年，她當上《りぼん》的「りぼんガール」，還加入小學生啦啦隊「みにちあ☆ベアーズ」，同年就在NHK劇集《コンカツ♡リカツ》演了竹下彩，正式出道！
158公分的小個子，配上B71-W57-H79的纖細身材，小小年紀就超有存在感！她還在NHK大河劇《天地人》演了少女千姫，童星時期已經是小紅人啦！
時尚伸展台與螢幕的雙重閃耀
到了2013年，田邊桃子直接炸場！她跟大友花戀一起拿下《Seventeen》的「ミスセブンティーン2013」，變成專屬模特兒，站上《東京ガールズコレクション》的舞台，
氣場完全不輸大牌！但她可不只會走秀，演戲才是她的真本事。2018年，她在FOD網劇《こんな未来は聞いてない!!》首挑大樑，演青春少女花園佳代，細膩演出讓人超有代入感。😍
2021年更是她的巔峰時刻，一口氣接了《ゆるキャン△2》（大垣千明）、《ガールガンレディ》（東野菜月）、《リコカツ》（一ノ瀬純）三部劇，網友驚呼「這女孩是鐵人嗎？」
角色百變，演技炸裂
田邊桃子的演技有多猛？看看她演的角色就秒懂！在《ゆるキャン△》裡，她是搞笑又熱血的野外社團長大垣千明，活脫脫像漫畫角色跑出來，粉絲直喊「這就是大垣本尊！」
《リコカツ》裡，她化身「筑前煮女」一ノ瀬純，壞女形象演得讓人又氣又愛，連筑前煮都變熱搜！😆 2023年，她主演《癒やしのお隣さんには秘密がある》，
演單純又神秘的蓬田藤子，溫暖中帶點懸疑，觀眾完全被她帶進劇情。2024年的《お迎え渋谷くん》裡，她又變成超甜幼教青田愛花，跟京本大我組CP，甜到讓人想尖叫！
電影獎項的國際級肯定
田邊桃子不只電視劇強，電影表現更是驚豔！2023年的《愚鈍の微笑み》讓她和兩位女星三主演，情感深度超催淚。
2024年的《DitO》直接讓她拿下Rieti & Sabine電影節和紐約國際電影節的「最優秀女演員獎」，這可是國際級的榮耀！🏆
2025年，她還有《49日の真実》（松井あきこ）和《青春ゲシュタルト崩壊》（金守杏里）等新片要上，演技之路越來越寬廣！
社群上的超親民小可愛
想知道田邊桃子的日常？她的Instagram@momoko__tanabe有13.2萬粉絲，簡直是粉絲的快樂源泉！她愛po拍戲幕後和生活小事，像2024年9月的《団地のふたり》年輕媽媽造型，
藍背心加短褲，長腿一秀，網友留言「這ヤンママ也太正了吧！」2025年8月生日時，她po了水族館約會風的清新照，
粉絲狂喊「桃ちゃん生日快樂，永遠這麼可愛！」😊 她的貼文總是超真誠，感覺就像在跟好朋友聊天
私下的少女心與多才多藝
田邊桃子私下超有少女味！她愛摺紙、拍天空照，還喜歡聽音樂放空。她的特技是跳舞、騎獨輪車、耍啦啦隊棒，小時候還愛玩「商店遊戲」，假裝當收銀員賣點數卡，超萌！
她名字「桃子」是因為爸爸超愛菊池桃子，滿滿溫馨感。😉 她讀的是女子高中，沒上大學，全心衝刺演藝事業。2023年9月，她在東京養樂多燕子的比賽開球，無反彈投球超帥，網友直呼「這也太全能了！」
Japhub小編有話說
看完田邊桃子的故事，是不是覺得她簡直是超會發光的寶藏女孩？從童星到國際影后，她用才華和努力讓人驚呆！
快衝去她的IG追起來，支持她的新劇新片，別錯過她的每一個高光時刻哦～
