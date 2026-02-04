田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

島根小子的意外星途

想像一個從島根鄉下走出的年輕人，憑著一股熱情闖進大都市，這就是曽田陵介的開端。1997年出生在島根，他原本過著平凡日子，卻在2020年參加戀愛綜藝《不被月亮和狼欺騙》，

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

一炮而紅。那節目裡他展現的真誠互動，讓觀眾瞬間記住這個O型血的陽光男孩。

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

沒多久，他就接下愛情劇《親愛的妮娜》，從配角開始磨練演技，證明自己不只是臉蛋好看，還有一身實力。

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

社群上的親民小王子

曽田陵介的社群媒體簡直是粉絲的天堂！他的X帳號@s24ry有近13萬追蹤者，最近po文宣布2026年的粉絲見面會，命名為『曽田市役所』，還附上他裝市長的搞笑照，讓人笑噴。

廣告 廣告

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

Instagram則有30萬多粉絲，他在那兒分享電影拍攝側記，比如即將上映的《炎上》裡飾演鶴川真（綽號リス），從劇照看起來帥氣逼人。

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

這些平台不只宣傳作品，還透露出他的日常生活，像是偶爾的搞怪自拍或感謝留言，感覺他就像隔壁鄰居在跟你閒聊。

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

模特兒鏡頭下的帥氣轉身

身為模特兒，曽田陵介的171公分身高在伸展台上超有優勢。他參與過TGC 2020春夏秀，穿著潮流服飾走台步，那種自信步伐讓人眼睛離不開。還登上JUNON和FINEBOYS等雜誌，

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

封面照總是捕捉他陽光的一面。這些經驗不只練就他的鏡頭感，還幫他累積人氣，從平面到動態，他都能輕鬆駕馭，讓模特兒生涯成為演員路上的堅實後盾。

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

戲劇角色的多變挑戰

談到演戲，曽田陵介的角色選擇超有趣！在《不幸君只能親吻》裡，他飾演倒楣鬼福原幸太，那種從壞運到甜蜜的轉變，演得生動又逗趣。後來在《WIND BREAKER》扮演山田太郎，

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

帶來熱血動作戲，讓觀眾看到他硬漢的一面。還有舞台劇《弱蟲ペダル》，他化身坂道溫田，騎單車的場面充滿活力。

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

這些作品讓他從新人蛻變成多面手，證明他不怕挑戰，總能帶來新鮮驚喜。

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

訪談中的真心告白

雖然正式訪談不多，但曽田陵介在YouTube節目《Queer Icons》裡聊起BL角色時，透露了自己對演技的熱愛。他說這些角色讓他探索內心，同時感謝粉絲支持。

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

那種謙虛態度，讓人覺得他不只帥，還很有深度。社群上他也偶爾分享心得，比如電影《炎上》的拍攝趣事，感覺像在跟大家吐露心聲，拉近彼此距離。

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

未來銀幕的閃耀預告

看曽田陵介的軌跡，你會發現他正朝更大舞台邁進。2026年電影《炎上》即將上映，他飾演的鶴川真角色備受期待，或許會帶來更多突破。

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

從模特兒到演員，他用努力證明天分，未來說不定會跨足國際，誰知道呢？他的故事像一部連載劇，總有下一集讓人期待。

田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！

Japhub小編有話說

哇，寫曽田陵介的文章讓小編自己都變成粉了！那陽光笑容加上多變角色，真的太吸睛。

如果你還沒追他的劇，趕緊補起來吧～但記得追星要適度哦，期待他2026年更多作品，大家一起關注他的社群動態！

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！