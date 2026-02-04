Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
田陵介2020狼欺騙綜藝成名！ 社群親民小王子轉變演員！
島根小子的意外星途
想像一個從島根鄉下走出的年輕人，憑著一股熱情闖進大都市，這就是曽田陵介的開端。1997年出生在島根，他原本過著平凡日子，卻在2020年參加戀愛綜藝《不被月亮和狼欺騙》，
一炮而紅。那節目裡他展現的真誠互動，讓觀眾瞬間記住這個O型血的陽光男孩。
沒多久，他就接下愛情劇《親愛的妮娜》，從配角開始磨練演技，證明自己不只是臉蛋好看，還有一身實力。
社群上的親民小王子
曽田陵介的社群媒體簡直是粉絲的天堂！他的X帳號@s24ry有近13萬追蹤者，最近po文宣布2026年的粉絲見面會，命名為『曽田市役所』，還附上他裝市長的搞笑照，讓人笑噴。
Instagram則有30萬多粉絲，他在那兒分享電影拍攝側記，比如即將上映的《炎上》裡飾演鶴川真（綽號リス），從劇照看起來帥氣逼人。
這些平台不只宣傳作品，還透露出他的日常生活，像是偶爾的搞怪自拍或感謝留言，感覺他就像隔壁鄰居在跟你閒聊。
模特兒鏡頭下的帥氣轉身
身為模特兒，曽田陵介的171公分身高在伸展台上超有優勢。他參與過TGC 2020春夏秀，穿著潮流服飾走台步，那種自信步伐讓人眼睛離不開。還登上JUNON和FINEBOYS等雜誌，
封面照總是捕捉他陽光的一面。這些經驗不只練就他的鏡頭感，還幫他累積人氣，從平面到動態，他都能輕鬆駕馭，讓模特兒生涯成為演員路上的堅實後盾。
戲劇角色的多變挑戰
談到演戲，曽田陵介的角色選擇超有趣！在《不幸君只能親吻》裡，他飾演倒楣鬼福原幸太，那種從壞運到甜蜜的轉變，演得生動又逗趣。後來在《WIND BREAKER》扮演山田太郎，
帶來熱血動作戲，讓觀眾看到他硬漢的一面。還有舞台劇《弱蟲ペダル》，他化身坂道溫田，騎單車的場面充滿活力。
這些作品讓他從新人蛻變成多面手，證明他不怕挑戰，總能帶來新鮮驚喜。
訪談中的真心告白
雖然正式訪談不多，但曽田陵介在YouTube節目《Queer Icons》裡聊起BL角色時，透露了自己對演技的熱愛。他說這些角色讓他探索內心，同時感謝粉絲支持。
那種謙虛態度，讓人覺得他不只帥，還很有深度。社群上他也偶爾分享心得，比如電影《炎上》的拍攝趣事，感覺像在跟大家吐露心聲，拉近彼此距離。
未來銀幕的閃耀預告
看曽田陵介的軌跡，你會發現他正朝更大舞台邁進。2026年電影《炎上》即將上映，他飾演的鶴川真角色備受期待，或許會帶來更多突破。
從模特兒到演員，他用努力證明天分，未來說不定會跨足國際，誰知道呢？他的故事像一部連載劇，總有下一集讓人期待。
Japhub小編有話說
哇，寫曽田陵介的文章讓小編自己都變成粉了！那陽光笑容加上多變角色，真的太吸睛。
如果你還沒追他的劇，趕緊補起來吧～但記得追星要適度哦，期待他2026年更多作品，大家一起關注他的社群動態！
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
天氣報告｜大致天晴溫暖 最高氣溫約24度
【Now新聞台】本港今日(2月5日)天氣預測，大致天晴。早上沿岸有薄霧。日間溫暖，市區最高氣溫約24度，新界再高兩三度。吹輕微至和緩偏東風。 展望明日日間溫暖，早晚沿岸有薄霧。週末期間風勢逐漸增強，氣溫顯著下降，星期日及星期一最低氣溫在13度左右。#要聞
《教場》5小時試映 木村拓哉向400觀眾送驚喜
【on.cc東網專訊】日劇天王木村拓哉扮演魔鬼教官的話題劇集《教場》系列首度搬上銀幕，後篇《教場 Requiem》將於本月20日在當地戲院上映。昨日(3日)，他率領扮演學生的多位年青演員包括綱啓永、齊藤京子、金子大地、井桁弘恵、大友花戀等現身東京的戲院，出席馬拉
小朋友冇心機讀書？協康會教育心理學家分享四大提升學習動機關鍵
鄭光言從教育心理學出發，提出四個影響孩子學習動機的關鍵因素，在推動孩子變得更主動，同時維持正向的親子關係。
全港首個以近40萬粒LEGO®顆粒重現！屯門市廣場 x LEGO® 打造「新春駿藝樂園」｜Yahoo活動街
馬上添樂、玩轉新春！喜迎丙午馬年，由即日起至2026年3月4日期間，屯門市廣場特意聯乘LEGO 香港打造充滿充滿藝術感和新春氣氛的歡樂派對，完美融合藝術與創意，首次以顆粒重現「近代中國國畫之父徐悲鴻大師」的經典作品《六駿圖》，透過近40萬粒顆粒砌出兩組巧奪天工、磅礴奔騰的駿馬藝術作品，象徵新一年「馬到功成」！場內更有一眾人見人愛的LEGO®人偶換上喜氣洋洋的新春造型，與大家一同暢遊樂園。於推廣期內，顧客於「新春駿藝樂園」活動中完成指定遊戲及集齊印章，可於屯門市廣場內的LEGO®認證專門店兌換揭揭卡乙張，有機會贏取LEGO®現金券價值HK$8,888、LEGO®產品、LEGO®利是封套裝等逾12,000份禮品。
櫻花、梅花、桃花長超像!?教你看懂3種花的差異+賞花景點7選
每年日本在依然寒冷的2月，就可以看見一朵朵小花在枝頭展露，但其實就連日本人也是不太能分辨，枝頭上的到底是梅、桃、櫻哪一種。這次就讓我們來詳解這三種相似又其實大不同的嬌嫩花朵－梅花、桃花、櫻花的差異、分辨方式，以及各自的著名賞花景點等等，下次到日本時，就可以用全新眼光來欣賞這些春天美景囉！
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
陳嘉寶說服老公「出山」夫妻檔首合體拍廣告 撇下三女甜蜜預祝情人節
陳嘉寶（Anjaylia）2017年跟初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚，婚後生活充實多采，照顧家庭與三位小千金，Anjay更堪稱「時間管理大師」，熱愛工作的她在電台開咪、出席活動等等，生活美滿。近日，早已淡出的Epaphras竟為愛妻破例「出山」！夫妻檔首度合體為珠寶品牌拍攝情人節系列的宣傳照，二人大晒恩愛，面對老公重拾模特兒的本行，Anjay笑說：「黃生寶刀未老呀！我印象中我哋拍拖冇幾耐黃生已經唔再接拍廣告，今次我覺得係正嘅！兩個一齊做嘢，會有好多相可以留念，係一個好好嘅回憶嚟！」
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
愛潑斯坦案︱比爾蓋茨稱後悔與愛潑斯坦相處 前妻：相關細節勾起了「非常痛苦的回憶」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的前妻梅琳達（Melinda French Gates）回應前夫名字出現在與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的司法文件時表示，相關內容勾起婚姻中「非常、非常痛苦的時刻」，形容感到「難以置信的悲傷」。
李佳芯周圍飛忙到癲 靚相楚楚動人現疲態
【on.cc東網專訊】藝人李佳芯（Ali）近日多多新搞作，繼早前與黎諾懿主演馬來西亞劇集《義和》，以及日前與好友梁嘉琪及楊潮凱創立網上影片平台「H3O」後，近日更一口氣簽了三部電影合約，進軍大銀幕，最近就飛台灣開工，預計於農曆年前完成拍攝。
牛雜妹走出流產陰霾宣布懷孕 孖老公感動爆喊
「牛雜妹」李亦喬2024年下嫁糖水舖太子爺招永洪，惟二人婚前曾有一段慘痛經歷，牛雜妹曾經流產，如今已事隔近600天，尋日（2日）佢興奮宣布再次懷孕，晒出同老公合照，佢摸住自己巨肚，老公就手執超聲波相，二人一臉幸福。牛雜妹當言：「我經歷了很低迷的一段時間，直到過了快要600天，我再次聽到了那美妙的聲音，我和我老公都哭了，開心了一會兒，又不敢太開心，怕突然的，這一切都會消失…」
魏駿傑前妻張利華越撈越掂 躋身保險界頂尖會員TOT
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。
〈Golden〉「金牌製作人」TEDDY是誰？撐起半個K-pop圈，BIGBANG、BLACKPINK、MEOVV、AllDayProject幕後推手
今年Grammys格林美獎圓滿落幕，不意外地《Kpop 獵魔女團》那首全球大熱的〈Golden〉榮獲最佳視覺媒體歌曲獎，除了作曲家兼歌手EJAE，背後等二十多位幕後音樂人都一同獲得這大獎，當中包括TEDDY。TEDDY是誰？這位K-pop金牌製作人，現在再認識也不遲吧。
非常檢控觀／名媛望族／愛．回家之開心速遞／歡樂茶飯︳每日劇情(2月3日）
TVB四線劇集劇情介紹