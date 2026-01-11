田馥甄深夜失眠 自嘲「高齡產婦」

【on.cc東網專訊】台灣金曲歌后田馥甄（Hebe）演藝事業一帆風順，舞台上縮綻放異彩的她，更不時透過社交網分享生活點滴，日前更晒出一輯暢遊南韓的美照，並分享道自己在白羊寺體驗當地師父茹素、禪修、做早課的生活，為此心情平靜並感到滿足。

Hebe日前發文透露凌晨4點多就醒來，接着輾轉難眠、難以入睡，好不容易睡著又做了噩夢，為此很沮喪：「成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠。流了幾滴眼淚後，逼自己振作起床出門上課去」，到了瑜伽教室後，老師提醒她要笑一個，她內心想說是否哀怨沒藏好被老師發現，老師接著開導她大笑的重要。

廣告 廣告

此外，有網友問：「請問古人何時要回歸歌壇？」她回：「請飛鴿傳書來信詢問」，亦有人笑道：「10年前的歌了，請你快快生出6兒子（指第6張專輯）吧」，她回：「高齡產婦不好生」，還有人說：「期待在大巨蛋唱」，Hebe僅按讚沒多說甚麼，引來網友熱烈討論。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】