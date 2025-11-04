雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
由禁忌走向藝術 ｜專訪《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋求一份「認同」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】從昔日龍虎鳳的江湖印記，到今日承載個人故事的皮膚畫布，香港的紋身文化，經歷了數十年的演變與洗刷，看似早已褪去禁忌色彩，成為新世代的身體宣言。但當紋身變得普及，社會偏見是否真的隨之消散？
「香港人好得意㗎，佢哋好睇人。」《TATTOUR HK》創辦人之一的胡 sir 說穿了這種雙重標準。「如果嗰個係美斯、碧咸，係 Johnny Depp，佢哋有紋身就係型。但我哋有紋身就唔得啦，就會畀人查身份證。」
儘管他認為社會對紋身的看法確實比以往開放，但歧視從未消失。「就算你去到歐美國家，佢哋好開放都好，亦有啲人會對有紋身的人白眼。」在香港，這種經歷更是家常便飯。胡 sir 坦言，距離紋身文化被真正被接納，還有很大空間。
另一位創辦人 Jimmy 則注意到另一種趨勢。「近年很多人開始關注身體自主，」他說，「『皮膚係我嘅，我想控制自己嘅生命』——當這種想法越來越普及，紋身在香港自然會越來越受認同。」
從「有型」到「有故事」
確實，近年社會對紋身的看法逐漸開放。紋身不再只是禁忌的象徵，而成為許多人表達自我的方式。每個人紋身的原因都不一樣：有人把創傷刻在身上，有人紀念家中的寵物、已離世的親人，也有人紋上信仰的符號——「六字大明咒」、甚至是《聖經》經文。
為什麼要紋身？對胡 sir 來說，最初的答案簡單而純粹。他在 18 歲前就擁有了第一個紋身，「我只是覺得好有型。」這個想法，至今未變。「想紋身嘅人，某程度上都係想同人哋有啲分別，想與眾不同。在皮膚上放一個好個人嘅圖案，本身就是一個好有型嘅表達。」
然而「有型」並非全部。2005年，美國紋身節目《Miami Ink》風靡全球，徹底改變了許多人對紋身的看法。Jimmy 憶述：「原來紋身不只是龍虎鳳，仲可以記錄自己的故事，或者關於屋企人嘅嘢。」
「傾圖」文化的興起
從那時起，「傾圖」文化在香港應運而生。客人不再是走進店裡，指著牆上的圖案就紋。他們帶著自己的故事、創傷、思念，甚至只是一首詩、一段音樂而來，尋求紋身師為他們度身設計。
「傾圖變成一個必須的儀式。」Jimmy 解釋，「紋身師需要時間創作，客人也接受了預約制。如果今日你上嚟，我同你講即刻可以紋，你可能都會問：『真唔真啊？』」這個過程，讓紋身從一個單純的圖案，變成承載個人記憶與情感的生命印記。
當紋身必須「有故事」成為一種主流時，胡 sir 和 Jimmy 卻想提出另一種更純粹的可能性。
「我哋想畀大家知，原來外國對紋身嘅睇法可以好簡單。」胡 sir 說，「紋身可能只係為咗襯衫，可以好輕鬆去對待，唔一定要有沉重嘅意思。其實一個紋身靚，就足以成為放在身上的理由。」
然而為何在香港，關於「身體」的美學教育如此匱乏？「香港好多教育，但冇教育人體美學。」Jimmy 問道：「人體壽司、人體彩繪、紋身，點解呢啲唔可以係美學呢？」
尋找香港風格：從龍虎鳳到「港式Old School」
在數十年的文化融合與轉變中，香港是否已形成屬於自己的紋身風格？
「其實好耐之前已經有，只係睇你認唔認同。」Jimmy 答得肯定。他指出，七、八十年代的「龍虎鳳」，就是一種極具香港特色的風格，因為「世界各地都冇呢種風格，得香港先有」。甚至一些特定的線條技巧和紋身位置，都是由香港紋身師獨創的。
這種風格正在被年輕一代重新演繹。「宜家流行返『港式 old school』，有班年輕紋身師參考以前嘅歷史，將舊圖案用嶄新嘅方式呈現出嚟。」
Jimmy 相信，香港紋身師的努力和創造力，只缺一個讓世界看見的契機。「就好似香港足球水平都越嚟越高，當足球都可以慢慢被認可，我覺得紋身亦都可以。」
要讓這份文化被真正看見，最重要的是什麼？Jimmy 答得乾脆：「認同。」
正是為了爭取這份「認同」，也為了搭建一個讓香港紋身師走向世界的平台，胡 sir 和 Jimmy 連續第二年舉辦《TATTOUR HK》。
今年的《TATTOUR HK 2025》將於 11 月 14 日至 16 日，在中環 PMQ 元創方舉行。展覽以「國際紋化。貼地交流」為主題，邀請了來自全球 15 個國家及地區的 55 位頂尖紋身藝術家參與。
「我哋希望透過展覽，將外國紋身師嘅技術帶嚟香港，等同行可以認識到，原來紋身可以做到咁樣嘅風格。」Jimmy 說。
對他們而言，這不僅是一場展覽，更是一場文化覺醒。
