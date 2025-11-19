焦點

中國政府通報暫停進口日本水產品

香港動物報

由被追捕到被寵愛 狗狗移民英國過幸福生活

Hong Kong Animal Post

【動物專訊】義工的拯救，領養人的決定，徹底改變了狗狗「King King」的命運。King King曾經在荔景山頭生活，因為「山上有狗吠」這樣一個荒謬的投訴理由，King King慘被漁護署捕捉，幸好其後獲「小怪獸流浪記」義工Oscar救出，去年8月更成功獲得領養，並隨移民到英國過新生活。事隔一年多，狗狗過著令人艷羨的快樂生活，每日去3至4次街，可以跟著主人一同工作，一同去餐廳和超市，「一天24小時中，他有20小時都是黐住主人。」

廣告

King King去年3月19日在荔景山頭被漁護署捕捉，只因有居民投訴山上有狗吠，Oscar則在同年3月25日將狗狗贖出，並為他安排了暫托家庭。King King雖然曾在山上捱苦，又曾被人捕捉，但性格溫馴的他對人友善和充滿信任，剛好遇到一名已移居英國多年的香港人，她有時會返香港到狗場做義工，當她看到King King後，便決定領養他。

狗狗苦盡甘來，在去年8月隨領養人飛到英國過生活，Oscar表示，協助的動物移民公司安排十分細心周到，職員陪同領養人和狗狗返回家中，確保狗狗安全到埗不會走失。

不經不覺，King King已經在英國生活超過一年，主人亦經常告訴Oscar狗狗的近況。King King和主人另一隻領養的狗狗Puble融洽相處，經常出雙入對，亦很適應在英國的生活，特別是可以長時間陪伴主人身旁，幾乎整天形影不離。

Oscar說：「基本上每日會去3至4次街，又可以跟住主人到上班的地方，可以一同去Cafe、餐廳，連超市都去過。他們的生活24小時中，有20小時都是黐住主人。」

他表示，要感謝堅持救援的義工、暫托家庭和領養家庭，「每個人都盡能力在不同崗位發揮所長，因為有大家才可以成就到這件事，改寫到狗狗的命運。

相關報道：
山上吠叫被人報漁護署捉走 荔景社區狗獲義工贖回
曾被漁護署捕捉社區狗 命運改變將移民英國

曾經被投訴和捕捉的社區狗King King，去年獲領養，從此命運改變。
曾經被投訴和捕捉的社區狗King King，去年獲領養，從此命運改變。
King King坐私人飛機移民英國過新生活。
King King坐私人飛機移民英國過新生活。
King King坐私人飛機移民英國過新生活。
King King坐私人飛機移民英國過新生活。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
King King在英國的新生活十分寫意快樂。
狗狗一天大部分時間都可以陪伴主人身邊，十分滿足。
狗狗一天大部分時間都可以陪伴主人身邊，十分滿足。

The post 由被追捕到被寵愛 狗狗移民英國過幸福生活 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.

Black Friday

其他人也在看

霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排

前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？

41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？

現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢

許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢

人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首

2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首

韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。

bella儂儂 ・ 22 小時前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊

AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊

36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
汪明荃羅家英不丹結婚相曝光！「Only You」式的甜蜜關係，恩愛多年還是會吻額頭放閃，家英哥：我就還咗個心願喇！

汪明荃羅家英不丹結婚相曝光！「Only You」式的甜蜜關係，恩愛多年還是會吻額頭放閃，家英哥：我就還咗個心願喇！

「阿姐」汪明荃與羅家英結婚 16 年終於拍攝婚紗照，甜蜜如初戀引全網熱議！現年 78 歲的「阿姐」汪明荃與 79 歲羅家英先經 20 年愛情長跑，再歷經 16 年婚姻恩愛如昔，最近前往不丹拍攝綜藝節目《帶阿姐看世界》，獲製作組安排超甜蜜的不丹婚照拍攝行程，阿姐更率先曝光甜蜜照片！

Yahoo Style HK ・ 9 小時前
港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠

港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠

應屆香港小姐亞軍施宇琪（Angela）擁有超強學歷，小學和初中就讀於香港頂尖名校，高中因父親工作關係搬到新加坡，於國際學校讀IB，以45/45滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學，並以一級榮譽畢業。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？

謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？

現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍

梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍

前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
泫雅瘦到49kg的代價，是身心被逼到極限...暈倒背後的殘酷真相，身材飽受批評的她堅強得令人憐愛

泫雅瘦到49kg的代價，是身心被逼到極限...暈倒背後的殘酷真相，身材飽受批評的她堅強得令人憐愛

現年33歲的南韓著名女歌手泫雅（HyunA），一直以性感身材和自信的舞台魅力聞名。從4Minute時期到單飛，她總是以最亮眼的姿態出現在鎂光燈前。然而，雅最近在澳門WaterBomb音樂節的演出時突然暈倒，這一幕讓現場觀眾與網民都陷入一片震驚中。

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
閃兵案︱王大陸當庭鞠躬認罪稱「無知犯錯」　陳柏霖等藝人遭求重判

閃兵案︱王大陸當庭鞠躬認罪稱「無知犯錯」　陳柏霖等藝人遭求重判

【on.cc東網專訊】台灣藝人王大陸早前曾因涉嫌花360萬新台幣（下同，約90萬港元），透過「逃兵集團」偽造文書逃兵役遭逮捕，佢依家按規定服一年替代役；同時，案件牽扯出另外多位男藝人包括修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人同涉閃兵。王大陸今日（18日）現身

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？

木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？

今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅

21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅

張員瑛這個名字曝光率甚高，是韓國K-Pop偶像界的話題人物。而說了這麼多年，她其實今年都只是21歲，近日更有指她在漢南洞這個富豪區，以137億韓元（約695萬港幣）全數購下別墅，與Rain、金泰希成為鄰居。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
向佑曾遭外國小孩往頭吐痰 向太負面觀感唔畀子女移民：如果敢去 一毛都不留給他們

向佑曾遭外國小孩往頭吐痰 向太負面觀感唔畀子女移民：如果敢去 一毛都不留給他們

向華強太太陳嵐（向太）早前拍片激罕談及兩個兒子，坦言細仔向佑令佢明白慈母多敗兒：「他是我的痛」。近日，向太再拍片提及向佐與向佑嘅童年往事，揭露二人赴美夏令營時遭外國小孩欺負嘅經歷，公開宣示絕不許子女移民。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
胡杏兒馬來西亞晒美肩　吳尊寧願湊仔唔拍劇

胡杏兒馬來西亞晒美肩　吳尊寧願湊仔唔拍劇

【on.cc東網專訊】藝人吳尊與胡杏兒日前到訪馬來西亞，出席珠寶品牌開幕典禮，兩人吸引大批粉絲前來追星，場面墟冚。杏兒以一襲露肩黑色晚裝配以翡翠珠寶現身，盡顯貴氣，她應邀在台上網絡行catwalk，期間頻向粉絲比心，掀起一陣陣尖叫聲。受訪時她透露自己向來是翡翠愛

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了

林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了

林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...

styletc ・ 13 分鐘前
蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀

蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀

蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
44歲CEO伽利略女神雙新片！ 柴崎幸2025雙新片文春長訪！

44歲CEO伽利略女神雙新片！ 柴崎幸2025雙新片文春長訪！

1981年8月25日鹿兒島市出生，爸媽離了跟媽長大，柴崎幸高中一畢業就提行李北上，14歲被星探撈走，163公分A型血的她直接從廣告小咖開始磨。

Japhub日本集合 ・ 22 小時前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！

演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！

她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...

styletc ・ 1 天前
【話題】河北跑者34天從北京跑至上海 全程約1300公里 跑破了5雙運動鞋

【話題】河北跑者34天從北京跑至上海 全程約1300公里 跑破了5雙運動鞋

最近，一名來自河北衡水的跑者在社交平台發布視頻片段，記錄用上 34 天時間，從北京跑步抵達上海，全程約 1300 公里，他累計跑破了 5 雙運動鞋，體重減輕約 5 公斤，他在片段中表示自己從 2017...

運動筆記 ・ 1 天前