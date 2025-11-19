由被追捕到被寵愛 狗狗移民英國過幸福生活

【動物專訊】義工的拯救，領養人的決定，徹底改變了狗狗「King King」的命運。King King曾經在荔景山頭生活，因為「山上有狗吠」這樣一個荒謬的投訴理由，King King慘被漁護署捕捉，幸好其後獲「小怪獸流浪記」義工Oscar救出，去年8月更成功獲得領養，並隨移民到英國過新生活。事隔一年多，狗狗過著令人艷羨的快樂生活，每日去3至4次街，可以跟著主人一同工作，一同去餐廳和超市，「一天24小時中，他有20小時都是黐住主人。」

King King去年3月19日在荔景山頭被漁護署捕捉，只因有居民投訴山上有狗吠，Oscar則在同年3月25日將狗狗贖出，並為他安排了暫托家庭。King King雖然曾在山上捱苦，又曾被人捕捉，但性格溫馴的他對人友善和充滿信任，剛好遇到一名已移居英國多年的香港人，她有時會返香港到狗場做義工，當她看到King King後，便決定領養他。

狗狗苦盡甘來，在去年8月隨領養人飛到英國過生活，Oscar表示，協助的動物移民公司安排十分細心周到，職員陪同領養人和狗狗返回家中，確保狗狗安全到埗不會走失。

不經不覺，King King已經在英國生活超過一年，主人亦經常告訴Oscar狗狗的近況。King King和主人另一隻領養的狗狗Puble融洽相處，經常出雙入對，亦很適應在英國的生活，特別是可以長時間陪伴主人身旁，幾乎整天形影不離。

Oscar說：「基本上每日會去3至4次街，又可以跟住主人到上班的地方，可以一同去Cafe、餐廳，連超市都去過。他們的生活24小時中，有20小時都是黐住主人。」

他表示，要感謝堅持救援的義工、暫托家庭和領養家庭，「每個人都盡能力在不同崗位發揮所長，因為有大家才可以成就到這件事，改寫到狗狗的命運。

曾經被投訴和捕捉的社區狗King King，去年獲領養，從此命運改變。

King King坐私人飛機移民英國過新生活。

King King坐私人飛機移民英國過新生活。

King King在英國的新生活十分寫意快樂。

King King在英國的新生活十分寫意快樂。

King King在英國的新生活十分寫意快樂。

King King在英國的新生活十分寫意快樂。

King King在英國的新生活十分寫意快樂。

King King在英國的新生活十分寫意快樂。

King King在英國的新生活十分寫意快樂。

King King在英國的新生活十分寫意快樂。

狗狗一天大部分時間都可以陪伴主人身邊，十分滿足。

