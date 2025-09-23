由國際建築設計事務所Snøhetta打造的花瓣涼亭，巧妙融合雕塑美學與可持續設計理念。







位於美國德州奧斯汀的布蘭頓藝術博物館（Blanton Museum of Art），其戶外場地Snøhetta操刀改造，最引人注目的設計是由一系列雕塑感十足的花瓣狀頂蓋組成。設計團隊透過富創意的景觀構思和重新規劃的建築入口，巧妙利用博物館位處新德州州議會大樓交匯處及大學校園主要入口的地理優勢，不但將館藏藝術延伸至展廳外，更為奧斯汀締造了引人矚目的公共藝術空間。

廣告 廣告



項目調整既有建築及景觀，花瓣狀頂蓋以穿孔板構成，置於場地上空，營造陰涼微氣候，陽光透過穿孔投射出斑駁光影。頂蓋設有排水系統，雨水經由柱體導流至地下土壤，自然實現被動灌溉。花瓣曲線源自博物館一樓連廊拱頂，呼應藝術家Ellsworth Kelly的作品和州議會大廈景觀。不僅為布蘭頓藝術博物館帶來獨特視覺焦點，更透過雨水收集與被動灌溉系統，實現環境友善的綠色公共空間。



場地新植逾25,000株植物，邊界分布標誌性橡樹，景觀團隊並以藝術家Carmen Herrera公共壁畫《Verde, que te quiero verde》的色彩紋理作為靈感，營造多層次視覺與聽覺體驗，包括聲音花園畫廊。植栽與地形互映，展現豐富綠意。



新設的穆迪庭園（Moody Patio）涵蓋兩個表演舞台、草坪、景觀及座位區，結合藝術與社群功能。開放草坪提供多元創新活動平台，成為連結藝術和音樂的城市核心，注入活力與創意。

由Snøhetta打造的花瓣涼亭，結合美學與可持續性

由Snøhetta打造的花瓣涼亭，結合美學與可持續性

由Snøhetta打造的花瓣涼亭，結合美學與可持續性

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】