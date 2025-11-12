甲型流感 H3N2 變異 孔繁毅指傳染性增強 接種疫苗仍最有效預防｜Yahoo

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
【Yahoo 新聞報道】英國劍橋大學研究發現甲型流感病毒 H3N2 樣本出現 7 處變異。港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅表示，病毒變異不會加重病情，但會增加傳染性。他續指，雖然病毒出現變異，與現時疫苗不盡吻合，但強調接種疫苗仍是最有效的預防方式。
孔繁毅今早（12日）接受港台《千禧年代》訪問，他說流感病毒經常出現抗原漂移，會有小的變異，出現在病毒表面，這些情況會令病毒有「免疫逃逸」，令傳染性更高。對於有研究指甲型流感病毒 H3N2 樣本出現 7 處變異，他指香港大學微生物學系的研究，看到有相類似的變異。
「效用雖然打了折扣，但都是最有效方式」
被問病毒變異會否令風險更高，孔繁毅指沒有看到病情趨嚴重，籲公眾毋須太過擔心，但傳染性會增加。病毒變異會與現時疫苗有少許不吻合，但他強調接種疫苗仍是最有效的預防方式，「效用雖然打了折扣，但都是最有效方式，對付 H1 和乙型流感無變，都有效」。
病毒隨時可爆發 傳統季節性觀念不合時宜
他又指，現在不能再用傳統觀念看待流感爆發的時期，「認為冬季有大爆發，夏季有小爆發，這種傳統觀念不合時宜」。他解釋，病毒隨時可以爆發，視乎病毒有否變異，社區本身的抗體是否足夠，是否多人打疫苗等，這些不同因素會令流感爆發時間不同。他說：「今次 H3N2 爆發，社區抗體慢慢提高，透過疫苗接種或感染，到明年 2 月的時候可能有機會出現 H1 爆發也不定，但 H3 如果病毒變異較大也可能提早有 H3 爆發，時間出現變化。」
