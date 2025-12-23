申敏兒、孫藝珍出嫁也穿的「仙女嫁衣」品牌，鎖定黎巴嫩設計師Elie Saab浪漫立體花朵婚紗

申敏兒、孫藝珍出嫁也穿的「仙女嫁衣」品牌，鎖定黎巴嫩設計師 Elie Saab 浪漫立體花朵婚紗

金宇彬與申敏兒結婚了！兩人走過 10 年愛情長跑，假首爾新羅酒店舉行婚禮，由李光洙擔任司儀並迎來「半個韓國娛樂圈」的來賓，場面星光熠熠而溫馨圓滿，新人更捐贈 3 億韓元予慈善機構，就是人美心善的「模範婚禮」。

申敏兒浪漫婚紗來自 Elie Saab 孫藝珍出嫁也穿的皇室品牌！

（Photo: @ament_official）

Elie Saab Bridal Spring 2026

Elie Saab Bridal Spring 2026

Louis Vuitton Galaxie 頸鏈 - 配白K金及鑽石 HK$1,680,000；Galaxie 白K金配鑽石耳釘 HK$260,000

當中最矚目的當然就是新娘申敏兒，婚禮的兩套婚紗造型隨著婚照曝光，婚紗禮服出自黎巴嫩設計師 Elie Saab 2026 春夏新娘系列，婚紗飾以心型領口、浪漫立體花朵的3D薄紗，搭配 Louis Vuittoin Galaxie 系列百萬珠寶，手執花語為「純潔、幸福歸來」的鈴蘭捧花，唯美畫面讓人移不開眼睛！

孫藝珍的嫁衣也是來自黎巴嫩品牌 Elie Saab！

來自黎巴嫩的 Elie Saab 被譽為「將中東浪漫帶入歐洲」的代表性設計師，1997 年加入巴黎高級訂製服行列，孫藝珍結婚也是穿著 Eli Saab 的婚紗，優雅又浪漫的知性氣質，難怪連中東皇室也是品牌的超級粉絲！

（Photo: @ament_official）

新郎於婚禮上則挑選 Ralph Lauren 的 Purple Label MTM 禮服，簡單俐落的黑白配色，優雅而莊重讓焦點全放於新娘申敏兒身上，大家也高呼韓國又多一對「神仙夫妻」了！

雪地婚紗來自 Danielle Frankel 簡約優雅成婚照「模範作」

Danielle Frankel Anais Dress

婚前發佈的雪地婚紗照，申敏兒穿上紐約品牌 Danielle Frankel 的緊身胸衣配半透明花卉長裙，手執山茶花捧花簡約優雅，就如他們的愛情般來得自然甜蜜！

金宇彬申敏兒如韓劇般「美到看不膩」的婚照曝光！「神仙夫妻」10年愛情長跑修成正果，讓人再次相信愛情了

