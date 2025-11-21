申敏兒、金宇彬宣布結婚！41歲申敏兒凍齡護膚保養技巧公開靠紗布洗臉養成滑嫩肌！

▲ ELLE.com.hk

申敏兒、金宇彬宣布結婚，消息一出即刻掀起全城熱話，相戀11年的兩人終於修成正果，而41歲的申敏兒亦再次成為話題焦點，皮膚依舊緊緻透亮、身形纖瘦緊緻，完全看不真實年齡！以下和大家公開申敏兒凍齡方法，解構她的獨門減肥及護膚保養心得！

申敏兒、金宇彬宣布結婚

申敏兒和金宇彬於2015年因廣告合作結緣，戀愛十年間始終保持低調，感情卻維持得相當穩定。特別是在金宇彬因患上鼻咽癌暫別幕前的那段日子，申敏兒始終陪在身邊，一同成長、共渡難關。如今這對神仙情侶正式宣布結婚，粉絲們紛紛送上祝福，為這段跨越十年的愛情長跑終於開花結果而感動不已！

申敏兒《因為不想吃虧》與金永大相差12年

由申敏兒、金永大、李相二、韓智賢主演的《因為不想吃虧》主要講述孫海英 (申敏兒飾) 因為不想吃虧，從而舉行假婚禮，因為緣份而選擇與金志旭 (金永大飾) 假結婚的浪漫喜劇故事。

劇中申敏兒和金永大飾演情侶也十分相襯，其實他們相差12年，站在一起卻毫無遺和感，一起看看申敏兒的凍齡秘訣吧！

申敏兒凍齡方法：豌豆減肥法

37歲的申敏兒依然保持纖瘦身段的原因是什麼呢？原來她曾經在IG曝光過自己的減肥食譜，附圖寫上「黃瓜與豌豆的組合，對仙女來說是可以的」，當中的豌豆是關鍵，它含有豐富的鉀，能夠排除體內多餘鹽分、擴張血管、降低血壓，從而達到減重效果。

另外，食譜中還有清爽的青瓜，加上少許白飯，不僅有飽足感，而且營養非常均衡，有助身體攝取維生素E、蛋白質與膳食纖維。

申敏兒凍齡方法：紗布洗臉法

在護膚方面，申敏兒亦非常有自己的一套，她曾經於韓媒分享她獨門的洗臉法，她洗臉時以洗面膏搓出豐盈泡沫後，開始搓揉帶走髒汙，最後用嬰兒紗布輕輕擦拭臉部，抹走多餘水分。

這個方法的功效在於，柔軟的嬰兒紗布巾可以溫和地清潔角質，同時避免過度摩擦肌膚，令她可以維持光滑細緻少女肌，減少細紋生成，達致凍齡效果。

申敏兒凍齡方法：喝2公升水

為身體維持充足水份對申敏兒而言非常重要，即使工作繁忙，她也會一天內喝夠2公升水分，同時大量攝取含有豐富維他命C的水果，例如奇異果、檸檬、橙等。

申敏兒凍齡方法：多吃水果

另外吃水果的時候她會徹底清洗乾淨後連皮吃，令身體可以吸收豐富的膳食纖維和抗氧化營養素，維持凍齡水光肌。

申敏兒凍齡方法：重視毛孔管理

夏天時，皮膚的油脂分泌量會大大提高，因此申敏兒亦非常著重毛孔管理，每天起床後，她會以毛巾用冷水敷臉，不僅能縮小毛孔，還可以有效鎮靜消腫，上鏡就可以零死角。

申敏兒凍齡方法：晚上6時前吃晚餐

要維持纖瘦身段，申敏兒亦有採取6點後不進食的措施，在拍戲期間，她盡量提早吃晚餐，在晚上6:00前吃完所有東西，12:00前睡覺時肚子就可以維持空腹狀態且完全消化，避免形成內臟脂肪，同時消化系統亦能休息。

申敏兒凍齡方法：勤力搽防曬

為了防止皮膚老化，要格外用心做好隔離紫外線的工作。紫外線不僅可以使毛孔變得粗大，還能導致皺紋生成，所以申敏兒平時會堅持塗抹防曬霜，才能在鏡頭前位置細膩光滑的肌膚。

申敏兒凍齡方法：常用睡眠面膜

申敏兒對保濕非常重視，睡前她一定會用睡眠面膜，為肌膚進行徹夜保濕修護，令翌日肌膚更顯水潤彈滑，妝容亦會持久貼服，才能應付一天的拍攝工作。

Sleeping Mask正確用法！立即了解19款睡眠面膜推薦！

申敏兒凍齡方法：油保養法

另外，申敏兒還有一套獨門秘技就是「油保養法」，在臉上塗上化妝水、乳霜等基本保養工作之後，她會加上一層美容油，以油鎖住護膚品養分，提升修護功效。

《海岸村恰恰恰》劇情

《海岸村恰恰恰》劇情描述一位在首爾執業的頂尖牙科醫師「尹惠珍」（申敏兒 飾），與只要村裡的人發生任何事情都會去幫忙的公辰洞「洪班長」（金宣虎 飾），兩人在海邊寧靜又熱鬧的海岸村落相遇，就此改變了他們的命運並帶來療癒的浪漫故事。

《海岸村恰恰恰》申敏兒飾演堅強女牙醫

在《海岸村恰恰恰》，申敏兒飾演兼具美貌與智慧的女牙醫尹惠珍，看似是富貴嬌嬌女，但其實堅強的背後有著清貧的童年，是一位白手起家的職場女強人，亦有她溫柔的一面。

