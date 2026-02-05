申訴專員揭醫委會秘書處上級「不會監察」個案進度 僅1人處理轉呈研訊個案︱Yahoo

申訴專員揭醫委會秘書處上級「不會監察」個案進度 偵委會轉呈研訊小組個案僅 1 人處理︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】申訴專員公署今日（5 日）發表主動調查報告，指出香港醫務委員會（醫委會）秘書處處理註冊醫生專業失當投訴時，主要依靠個別職員自行、自發監察個案進度，但相關職員的上級「竟不會監察」個案進度，導致個案一旦長時間未有跟進或跟進遇到困難，上級亦未必知悉，公署形容屬內部管理失效。

申訴專員陳積志指，秘書處只由 1 名職員負責處理全部由偵委會轉呈研訊小組的研訊個案，直至發出研訊通知書後才交由其他職員接手，投訴處理程序因而可能出現瓶頸及積壓。

公署審研 10 宗公眾關注或處理時間甚長的投訴個案，發現其中 4 宗個案曾有 39 個月（超過 3 年）至 88 個月（超過 7 年）因不明原因被擱置、期間沒有任何進展；當中 3 宗擱置時間超過 7 年，最長達 88 個月，即 7 年 4 個月，公署形容屬嚴重遺漏，對投訴人及被投訴人極不合理。

申訴專員陳積志

衞生署評核秘書處人員 無正式徵詢醫委會

公署同時點出秘書處與衞生署之間的關係問題。報告指，秘書處職員雖由醫委會領導，但衞生署評核秘書處人員工作表現時，並沒有正式徵詢醫委會意見，反映衞生署與醫委會溝通不足，甚至予人權責不清的觀感；公署亦質疑衞生署多年來在未有正式徵詢醫委會意見下評核秘書處職員（全部為衞生署職員）的安排。

陳積志建議，包括促請醫委會持續履行對秘書處的實質監督角色，要求秘書處清晰匯報個案進度及積壓情況，並定期進行個案盤點，確保沒有個案被遺漏跟進；同時建議衞生署在評核秘書處職員工作時必須徵詢醫委會意見，並訂立及考慮客觀評核標準，例如個案處理效率及積壓情況等，以釐清權責並強化監督與績效管理。

報告亦提到，醫委會已指派高級人員統籌及監察個案進度、建立雙層監察機制，並強化投訴資訊系統的個案追蹤功能，以及定期編製每月進度報告作檢視及跟進，公署認為有關措施有正面作用，但強調仍須持續加強監察，避免再出現長期擱置情況。