申訴專員查滲水辦 涉未適時處理滲水問題 去年投訴逾4.7萬宗｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】申訴專員陳積志今日（27 日）宣布，就滲水投訴調查聯合辦事處（滲水辦）對滲水問題的處理展開全面調查。申訴專員公署表示，收到申訴指因上層單位在平台僭建引致下層單位滲水，但滲水辦未有適時進行滲水調查，屋宇署發出清拆令逾年但僭建物仍未清拆，以致問題持續。

滲水投訴3年間增兩成

根據政府統計資料，在 2022、2023 及 2024 年 3 年間，滲水辦接獲的樓宇滲水投訴個案分別為 39,555 宗、45,033 宗和 47,299 宗。即2024年的個案較2022年增兩成。陳積志指，公署經常接獲巿民就滲水問題提出申訴；另有資料顯示屋宇署在發出清拆令後未有適時要求業主遵辦，以致可能因僭建而引致的滲水持續。因此公署決定展開全面調查，詳細審研滲水辦就滲水問題的處理，包括納入屋宇署處理引致滲水的僭建物調查的程序，探討當中有否改善空間，並提出適切改善建議。

廣告 廣告

公署指，十分關注滲水辦的整體運作，將以系列形式深入探討滲水辦的調查行動過程及成效，包括滲水辦對顧問公司的監管，現時歡迎市民以書面提出意見，可於今年 11 月 27 日或之前，將意見送達至申訴專員公署：

地址： 香港干諾道中 168-200 號 信德中心招商局大廈 30 樓

傳真： 2882 8149

電郵： cid-jo@ombudsman.hk