申訴專員｜單車違泊情況持續嚴重 執法期間只得短暫改善

申訴專員指單車違泊情況持續嚴重，執法期間只得短暫改善。(政府新聞處)

申訴專員陳積志今日(3日)宣布公署完成政府就單車租賃店鋪違泊單車問題的規管機制的全面調查。調查發現工作小組採取聯合行動前後，事涉地點仍然放置逾百輛單車，顯示違泊情況持續嚴重。有關問題只在執法期間得到短暫改善，不久違泊問題便故態復萌。公署認為在香港各處單車違泊問題並未徹底解決，對工作小組提出了17項改善建議。工作小組接受並會落實公署的所有建議。

大量單車放置店鋪外行人通道

政府就處理違例停泊單車的問題，工作小組內各部門包括民政處、地政處、食環署及運輸署，會因應單車停泊位置及情況，適時採取跨部門聯合行動，清理在政府土地上違泊的單車。如接獲有關投訴，地政處、食環署及運輸署會轉介民政處根據聯合行動指引處理，由當區民政處統籌工作小組進行聯合行動。

陳積志表示，沙田區有單車租賃店鋪長期把大量單車放置在店鋪外的行人通道，對行人構成阻礙甚至潛在安全隱患。申訴人自去年5月向民政總署投訴，要求該署聯同相關政府部門採取跟進行動。然而，申訴人指問題並無改善，並認為各部門沒有妥善處理店鋪的違泊情況。

平均每月一次聯合行動

公署調查發現，工作小組確實已就這宗申訴的事涉地點制訂行動指引，處理單車違泊的問題，而各部門亦已按行動指引的規定採取聯合行動。就申訴人的投訴，由去年7月至今年6月，工作小組進行了6次聯合行動，在現場張貼總共近千張法定通知及清理違泊單車。在公署展開查訊後，工作小組更特別增加聯合行動的頻次，由平均每兩個月一次增加至每月一次。工作小組亦有制訂違泊黑點，針對違泊嚴重的地點增加聯合行動。民政處更進一步由8月起，陸續在當區的違泊黑點安裝告示牌，提醒商戶及有關人士不要違規停泊單車。

全面調查報告已上載至申訴專員公署網頁供公眾參閱。

