申訴專員：醫委會處理投訴過慢 部分個案長逾十年 促精簡程序設指標

【Now新聞台】申訴專員公署主動調查衞生署轄下的醫委會秘書處，過去五年有11宗個案需時10至15年完成處理，長期積壓投訴個案持續，建議醫委會切實精簡程序，訂立處理投訴的時間指標。

一對內地夫婦赴港產子，嬰兒出生後出現腦癱，投訴涉事醫生。醫委會時隔15年後，去年終止研訊，引發爭議，其後又收回決定，重新覆核。

申訴專員公署主動展開調查，發現醫委會每年收到約500至700宗投訴，不過每年展開研訊只有30至50宗。截至去年12月，仍然有895宗未完成處理投訴。

公署亦發現，在2020至25年，醫委會研訊處理263宗個案，逾七成半在5年內完成，但有11宗個案需10至15年才完成處理，亦有個案在偵委會初步考慮階段的處理時間長達約8年半，甚至有個案於接獲7年後，仍在偵委會初步考慮階段。

申訴專員陳積志：「整體來說，目前對醫生的投訴調查以及紀律聆訊過程過長，和公眾期望相距甚遠，上述情況對於投訴以及被投訴者雙方都構成嚴重影響，甚至不公。」

公署指出，秘書處在編制上隸屬衞生署，但直接由醫委會領導，不應讓市民覺得醫委會與秘書處權責不清。署方提出21項改善建議，包括促請醫委會切實精簡程序，在研訊中採用已在法庭審訊上已確立的事實，省卻發回偵委會處理，而秘書處可考慮訂立處理投訴的時間指標等，全部已獲政府當局接納。

陳積志：「醫委會及秘書處可以確立合理及可行指標時間的指標，例如接收投訴何時能夠核實，這些指標確立對投訴者及被投訴者、秘書處及醫委會工作都會有幫助。」

公署認為，當局應提醒醫委會提升處理投訴個案的透明度，令公眾知道投訴未能跟進或成立的原因，維繫社會對醫療規管制度的信心。

#要聞