申訴專員｜非法棄置建築廢物個案下降 「好好斗」回收服務仍須改善

非法棄置建築廢物個案下降，申訴專員向環保署提出共15項改善建議。(政府新聞處)

申訴專員陳積志今日(12日)宣布完成非法棄置建築廢物問題及「好好斗」回收服務的主動調查行動，並向環保署提出共15項改善建議。

公署調查發現，政府近年清理的非法棄置建築廢物數量已由2017年的9,000公噸大幅下降至2022年至2024年的每年約1,000公噸，經環保署核實的個案數目亦從2022年的4,612宗下降至2024年的2,841宗，反映當局的工作取得相當成效。

環保署 檢控率 低

不過，市民就非法棄置建築廢物的投訴仍維持每年逾1,000宗。當中經環保署核實的個案由近年的500至600宗增加至2024年接近800宗。以檢控宗數最多的2019年來計算，檢控率亦只有3.8%。署方應檢視如何進一步加強執法及蒐證效能。

資源運用情況有顯著改善

就「好好斗」回收服務計劃方面，2023年的服務使用率為62.5%，但有27.8%申請因服務供不應求而被取消。環保署已就服務的預約申請程序作出改善，讓用戶得悉某時段的預約量是否已滿，並顯示可供預約的時段供其考慮。回收機構在2024年提供的收集服務比2023年增加了1,062次，服務使用率亦上升至76%，而在2024年因回收機構日程已滿而取消的預約申請的百分比亦下跌至12.1%。公署認為，環保署應在新回收機構接手後，適時檢視「好好斗」的服務使用率，考慮增加回收車數量及人手。

陳積志表示，雖然當局處理非法棄置建築廢物的工作有成效，但執管效能及檢控、「好好斗」回收服務等，均有可改善之處。公署期望環保署繼續加強執管、改善「好好斗」回收服務計劃的運作及服務供求情況，務求更有效打擊問題及善用資源。

環保署：會循5大方向跟進

環保署回應指，感謝報告建議，會循5大方向積極跟進，包括檢視如何就非法棄置建築廢物加強執法；加強宣傳正確處理建築廢物；檢討和加強「好好斗」服務以提升效率；改善「好好斗」流動應用程式及網頁等。環保署會繼續定期檢視監察攝錄系統的運作數據及相關情報，提升執法效能及檢控成功率。

