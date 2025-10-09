「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
申訴署查長者及殘疾人士暫託服務 涉「揀客」、使用率低 陳積志：拒諸門外 於心何忍？｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】申訴專員公署（9日）公布有關社署資助、支援長者及殘疾人士照顧者暫託服務的主動調查結果。公署調查發現，有關服務使用率差異極大，資源分配不均，部份提供服務單位不但欠缺積極，更涉嫌「揀客」，自設關卡，企圖阻撓照顧者申請服務，被公署批評「有負社會的重托，有違服務宗旨」。
今次調查涉及由社署資助管理、主要由非政府和私營院舍或日間護理服務單位提供的暫託服務。申訴專員陳積志表示，有單位要求申請人親身到場接受評估，視乎其身體和精神狀況才決定是否接納；亦有單位要求申請人自費進行額外醫療檢查，例如肺部 X 光、血液和尿液檢驗、物理治療，甚至精神健康評估等。此外，公署發現社署設立的服務查詢系統的準確性，與實際有差異，調查人員透過隱蔽電話偵查行動發現，許多單位回應查詢時，即時表示無服務空缺。另有服務單位人員態度冷淡，匆匆收線。
陳積志：照顧者或拼命找救命草
陳積志批評：「當呢啲單位作出種種冷漠回應嘅時候，佢哋有無想到，照顧者可能瀕臨壓力爆煲，拼命尋找一條救命草。如果照顧者最終抵受唔住壓力，同被照顧者雙雙走上絕路，將呢啲求救者拒諸門外嘅服務單位又於心何忍呢？」
陳積志今早發布調查結果時，提及本港以老護老、以老護殘、以殘護殘的問題日益嚴重，照顧者缺乏支援，承受沉重壓力，釀成悲劇時有發生，而過去三年全港發生至少 15 宗照顧者傷亡慘案。他形容，每次涉及照顧者的倫常慘案令人傷心，而照顧者年終無休，他們身心俱疲，壓力難以想像，所以支援照顧者是社會共識。
個別服務使用率低至0%
陳積志指出，數據顯示，暫託服務整體使用率長期偏低，過去幾年，長者暫託服務的平均使用率介乎 50% 至60%，而殘疾人士暫託服務平均使用率更低，介乎 10% 至 20%。個別單位、地區的服務使用率更低於10%，甚至是 0%，形容令人驚訝。至於 18 區使用率差異極大，例如長者日間暫託服務，18 區平均使用率在過去數年由 20% 至 138% 不等，殘疾人士日間暫託服務由 4% 至 63% 不等，反映資源未得到充分利用，使用不均，而在需求大的地區，照顧者申請服務困難。
公署詳細審研暫託服務的運作安排，亦多次隱蔽電話偵查行動，並聯同社署實地視察，到訪專線運作中心和服務單位，得出幾項重大發現。其中，不少服務單位要求申請人正式提出申請之前，親身到單位與職員會面，評估被照顧者的身體和精神狀況，才決定是否收納。陳積志批評，如果照顧者急需服務，這些預先會面的要求「無疑是為照顧者添煩添亂，令他們更加徬徨無措」。
另外，目前社署規定長者及殘疾人士住所暫託服務的申請人，入住前要有註冊醫生進行基本健康檢查，並向院舍提交報告。公署調查發現，有服務單位竟然要求申請人作基本健康檢查以外，事先自費進行額外醫療檢查，公署質疑是否有實際需要，認為額外收費項目對照顧者構成不必要的關卡和經濟壓力。
建議簡化申請程序、視像評估
公署向社署提出共 25 項主要改善建議，包括要求服務單位檢視與申請人預先會面的必要性，鼓勵單位盡量簡化申請程序，例如透過電話或視像形式進行評估。此外，公署建議詳細了解所有暫託服務單位現時對身體檢查的要求，如有單位在基本檢查以外施加額外的檢查項目，應提出理據並先獲得社署批准。
公署又建議社署與服務單位探討制定預先登記機制，讓照顧者可以提前辦理登記手續，單位亦可提前了解使用者的狀況及護理程度，待照顧者隨時在有需要時，只要簽署聲明以證情況無變，便可在最短可行時間內獲取暫託服務，達到應急作用。公署並呼籲社署加大力度提醒服務單位，須按時更新查詢系統上的空缺或其他資料，並加強監察服務單位有否遵辦。
