申訴署調查指非法棄置建築廢物檢控率極低 環保署應加強執法

【on.cc東網專訊】申訴專員陳積志今日（12日）宣布完成非法棄置建築廢物問題及「好好斗」回收服務的主動調查行動，並向環境保護署（環保署）提出改善建議。陳表示，雖然當局處理非法棄置建築廢物的工作有成效，但環保署的極低檢控率、經環保署核實的非法棄置建築廢物投訴個案不跌反升、「好好斗」回收服務的實際數據等顯示，該署的執管效能及檢控、「好好斗」回收服務的運作及程序等，均有可改善之處。

調查行動中發現，市民就非法棄置建築廢物的相關投訴仍維持每年一千多宗。在投訴個案中，經環保署核實的非法棄置建築廢物個案由近年的五、六百宗增加至2024年接近800宗。此外，公署人員在實地視察及跟隨環保署人員行動時，發現街上確有被棄置的建築廢物。資料亦顯示，2019年至2024年期間，環保署平均每年提出約102宗檢控個案；即使以檢控宗數最多的2019年來計算，該年度的檢控率仍只有3.8%。由此可見，環保署就非法棄置建築廢物個案的檢控率極低。公署認為，為進一步打擊非法棄置建築廢物的違法行為，環保署應檢視如何進一步加強執法及蒐證效能。

就「好好斗」回收服務計劃方面，根據環保署資料，2023年的服務使用率為62.5%，但同時該年有27.8%的申請被取消是因回收機構在高峰時段的服務供不應求所致，可見當時服務計劃的運作規劃及資源分配未能完全配合服務使用者的實際需要。在公署展開調查後，環保署已就服務的預約申請程序作出改善，讓用戶得悉某時段的預約量是否已滿，並顯示可供預約的時段供其考慮。

環保署回應稱，會循五大方向積極跟進，包括檢視如何就非法棄置建築廢物加強執法；加強宣傳正確處理建築廢物；檢討和加強「好好斗」服務以提升效率，包括擴展「智好斗」回收服務；改善「好好斗」流動應用程式及網頁；以及收集「好好斗」用戶意見以改善服務。

