申訴署：多幅天然山坡事故前未納入長遠防治計劃 政府人造斜坡山泥傾瀉比率高於私人斜坡(蘇敬華報道)

【Now新聞台】申訴專員公署主動調查政府防治山泥傾瀉工作，發現部分發生嚴重事故的山坡事故前未納入土拓署的長遠防治山泥傾瀉計劃，而政府人造斜坡發生山泥傾瀉的比率亦較私人斜坡高，要進一步改善現有措施。

2023年世紀暴雨，筲箕灣耀興道發生嚴重山泥傾瀉，是本港有記錄以來最大型的岩石崩塌事故，道路封閉大半年修復才能全線恢復行車。

程度嚴重的山泥傾瀉2008年來有9宗，申訴專員公署審視後發現多數涉及天然山坡，大部分在事發前未被納入長遠防治山泥傾瀉計劃。

至於耀興道等三幅山坡，雖然事前已被納入計劃，但由於優次較低，出事前並未展開實際工程研究。

除了耀興道，世紀暴雨期間，石澳道山泥傾瀉亦一度令石澳居民與世隔絕。公署發現2015至24年間發生的山泥傾瀉，逾四成涉及這類政府人造斜坡；在2020至2024年，政府斜坡發生山泥傾瀉的比率高於私人人造斜坡一至三倍不等，雖然比率低於1%，事故造成的傷亡程度亦較低，但公署認為仍然值得關注。

而在2023年，601宗山泥傾瀉中約14%、即84宗的山坡，像石澳道一樣毗鄰唯一行車通道，一旦發生事故，對民生影響較大。

公署又審視了涉及政府人造斜坡的事故，部分在發生山泥傾瀉後三年內再出事，其中坑口永隆路這個山坡更在2016至2021年5年內不同部分發生4次事故。公署指，雖然沒造成嚴重人命傷亡，但重複發生事故，難免令人有安全疑慮。

公署指，未有發現相關部門在保養維修發生山泥傾瀉的政府人造斜坡有疏漏之處，但整體有改善空間，提出32項改善建議，包括及早識別具潛在風險的天然山坡、配合人工智能及大數據分析，提升對斜坡的管理等。

