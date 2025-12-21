申請解散法團管委會 麥美娟：不會放生責任人

大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火後，政府日前援引《建築物管理條例》第31條，向土地審裁處申請解散現有業主立案法團管理委員會，並委任華懋集團旗下合安管理有限公司接手管理。民青局長麥美娟重申，臨時管理人的任命只取代法團管委會，相關安排不會剝奪業主權力；又強調有關安排並非「放生」需要負責的人士，要負責者仍須負上相關責任。

麥美娟昨在電台節目表示，預計土地審裁處下月初會有初步研判，一旦申請獲批，合安會盡快入場工作；將按宏福苑現時情況，再建議業主如何處理相關合約和保單等事務，並按法例召開業主大會，交由業主

決定。

近日有傳言，指政府委任接管人會「放生」部分須負責人士。麥美娟強調，相關安排無損調查工作，要負責任的人一定要負責。她指，宏福苑災民面對的問題和訴求並不相同，法團管委會亦要處理複雜法律問題，非一般法團管委會能處理，相信委任專業團體協助業主作決定。

政府日前宣布向災民發放每年15萬元的租金津貼，其後需要向營運機構交租，說法與早前在獲得永久居所前都毋須交租有出入。麥美娟指，租金津貼讓業主有更多選擇；而過渡房屋等的租金每月僅數千元，業主可用剩餘款項補貼開支。對於有災民希望平分收到的捐款，麥指，援助基金是要用於居民的長期支援，要妥善使用，政府會在不同階段推出支援措施。

災民不滿禁帶走家電

善導會：可按需要帶走

大火發生後，有居於過渡性房屋「善樓」的災民在社交平台發文指，由於暫住的過渡屋僅150呎，且要交租，決定搬出，惟營運機構禁止帶走商家捐贈的大型家電，質疑不允許帶走的理據。

負責營運的善導會昨兩度發文，首篇提及部分電器和家具由熱心企業捐贈，部分由善導會申請的基金購置，希望下一戶宏福居民遷入時已有基本生活配套，故10樣物資包括雪櫃和電視機等不能帶走。其後善導會再度發文，稱聆聽到相關意見，如有宏福苑街坊離開善樓時，可按需要帶走，而機構亦會盡快補給。

房屋局表示，尊重捐贈單位的意願，明確捐贈予受影響居民的物資，一般而言，居民在遷出時可以帶走；而部分物資屬於營運機構自行出資購置，相關營運機構會向受影響居民清晰說明，這些物資在遷出時不適宜帶走。現時不少項目仍有相當長的輪候隊伍在等待入住，希望遷出遷入的受影響居民之間能共同善用資源。局方又指，鼓勵受影響居民運用五萬元搬遷津貼購置適用品；如有困難隨時與所屬項目的營運機構商討。

