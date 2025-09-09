鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
越讓男人「抓不住」，他越黏你！女生不給出這3樣東西，他反而會更珍惜
村上春樹曾說過：「即便是你最心愛的人，心中都會有一片你無法到達的森林。」與其在感情中不斷猜疑，不如學會保留一點距離。當妳懂得在關係裡「不給」這三樣東西，反而會讓他更在乎妳，捨不得離開。
一、不給過度的掌控感
男人渴望自由，但若妳一切都順從他，反而容易被視為理所當然。適度保留神秘感，讓他覺得妳不是隨時都能被掌握的人，就像一本讀不完的書，他才會更投入、更認真地對待妳。
二、不給無底線的付出
愛情不是單方面的奉獻。如果妳總是無條件買單、照顧一切，他可能會忽略妳的心意。適時拉開界線，讓他知道妳的付出需要被珍惜，他才會學會感恩，並更用心回應。
三、不給百分之百的愛
親密時當然可以撒嬌、支持他，但別忘了追求自己的夢想與生活。把七分愛給他，三分留給自己，這份獨立與自信會讓妳更具吸引力，也讓感情更長久平衡。
感情不是誰依附誰，而是彼此欣賞與成就。學會保留一點空間，他才會更主動、更心甘情願地走向妳。
