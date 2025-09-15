同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
讓男人更在意你？4個「心理技巧」悄悄勾住他，讓感情永遠保持新鮮！
有人形容愛情就像放風箏，太緊會斷，太鬆會飛走。經營關係的關鍵，不是單方面討好，而是讓彼此在互動中感受到在乎與吸引力。以下4個心理技巧，可以幫助感情保持張力，讓對方更重視你。
1.適度展現脆弱，激發他的保護欲
大多數人都有「想照顧重要的人」的本能。偶爾表現出真實的脆弱，會讓對方更想守護你。這並不是要裝可憐，而是自然地分享你的不安或辛苦，例如在生病時表達「還好有你關心」，或談談過去的經歷，讓他看見你的堅強與真誠。
2.創造「被需要感」，讓他感受到價值
心理學中的「富蘭克林效應」指出，人更容易喜歡自己幫助過的人。適度讓他參與你的生活，能給他成就感，例如「想聽聽你的意見」或「和你在一起特別安心」。重點是適度，而不是依賴。
3.適度的愧疚感，提醒他別忽略你
在感情中，有時候小小的愧疚能讓對方更珍惜你。若他忘了紀念日，可以選擇淡淡一笑帶過，卻不必完全不在意。重要的是讓他意識到自己可能疏忽，而不是責怪。這樣反而能讓對方更願意主動補償。
4.製造稀缺感，讓他意識到你的重要
你的生活應該有自己的重心與精彩，而不是圍著另一半打轉。偶爾安排自己的聚會或學習新事物，讓他看到你獨立的一面。這會讓他更珍惜與你相處的時間，也明白你是「選擇」和他在一起，而不是不得不。
最後要提醒的是，所有技巧都建立在自我完整的基礎上。經濟、情感與精神上的獨立，才能讓愛情更健康。愛情不是計算，而是彼此吸引與陪伴，適度的拿捏，能讓關係長久保鮮。
