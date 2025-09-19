《男兒當入樽》聖地大亂鬥：唯一廁所關閉引爆荒唐危機！

皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
「教練，我想打籃球！」這句經典台詞一喊出來，多少人的青春瞬間被點燃？《男兒當入樽》的紅髮少年櫻木花道，站在鎌倉高校前站的鐵軌旁，背對江之電綠色小火車，
成了無數動漫迷心中的永恆畫面。然而，這片粉絲眼中的「聖地」，如今卻因人潮洶湧和唯一公廁關閉，陷入一場荒誕的危機！
有人甚至在角落「就地解決」，讓當地居民氣炸。這到底是怎麼回事？快來跟小編看看這場聖地風波的來龍去脈吧！😅
聖地巡禮的熱血開端
鎌倉高校前站，這個小小的無人車站，因《男兒當入樽》成了全球動漫迷的朝聖地。從90年代動畫播出開始，粉絲就慕名而來，想在鐵軌前模仿櫻木花道的經典pose，拍張青春紀念照。
2013年，「聖地巡禮」風潮席捲ACG圈，鎌倉這地方開始熱鬧起來。尤其2022年，電影《THE FIRST SLAM DUNK》票房大爆，席捲日本和亞洲，站前瞬間變成打卡聖地，遊客擠得水洩不通，江之電的「咣噹」聲都被人聲蓋過了！📸
人潮失控的搞亂日常
這波巡禮熱讓鎌倉高校前站從寧靜小站變成熱鬧景點，但問題也跟著來了。根據《神戶新聞》報導，這裡原本是服務附近居民和學生的簡單車站，設施少得可憐，只有一間公共廁所。
遊客蜂擁而至後，廁所完全撐不住：管道被異物堵塞、牆壁被塗鴉，甚至有人拔插頭充電，把馬桶當垃圾桶！鐵路公司受不了，乾脆關了廁所。
結果呢？遊客找不到地方「解放」，有些人直接在路邊或草叢解決，當地居民看了直搖頭，X上還有人抱怨：「這聖地也太『自由』了吧！」😓
居民的怒火與醫院的崩潰
最慘的還不是鐵路公司，而是旁邊的鈴木醫院。據《朝日新聞》採訪，醫院負責人無奈說，每週一上班，院外總能發現「不明排泄物」，甚至有人闖進醫院借廁所，
順便換上婚紗當化妝間！院方拉繩子、立告示牌都沒用，居民的怨氣越來越重。X上有當地人發文：「動漫迷把我們生活搞亂了，到底誰來負責？」
還有人直指外國遊客素質差，但台灣和香港網友反駁：「別一竿子打翻所有人，管理才是問題！」這場聖地爭奪戰，儼然成了居民和遊客的拉鋸戰。😣
鎌倉的承載極限
鎌倉高校前站的亂象，其實是很多動漫聖地的縮影。像京都嵐山因《四疊半神話大系》爆紅，北海道小樽因《LoveLive!》人氣飆升，都曾面臨類似問題。
這些小地方的街道窄、垃圾桶少，公共設施根本跟不上遊客量。根據日本觀光廳數據，鎌倉2023年遊客數暴增30%，但基礎建設幾乎沒變。
X上有人提議：「乾脆收費拍照，拿錢蓋新廁所！」這點子聽起來不錯，可惜鐵路公司表示「不是我們的職責」，當地政府也推說場地有限，問題就這麼卡住了。🙈
解決之道在哪裡
面對這場聖地危機，有人提出妙招：在旁邊的公園設「官方拍照點」，收點費用，既滿足粉絲的熱情，又能資助廁所和垃圾站建設。
還有網友建議加裝多語言告示，或用廣播提醒注意禮儀，但之前試過的中文、韓文標牌被嫌「太迎合」，廣播又被說吵。
看來，平衡粉絲的浪漫情懷和居民的日常需求，還真不是件容易事。鎌倉的江之電依舊咣噹駛過，但鐵軌旁的熱鬧，已經讓這片聖地多了幾分複雜的滋味。🌊
Japhub小編有話說
鎌倉高校前站的風波，讓人既感動又無奈。粉絲追逐青春夢想的心無可厚非，但別忘了尊重當地人的生活。或許下次拍櫻木pose前，先找個廁所解決需求，才是真正的熱血之道！
