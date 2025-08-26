美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
男友人相約一起去旅行，真的是普通朋友嗎？帶有暗示的旅程，小心Red Flag！
「你有無試過同男性朋友單獨去旅行呀？」她問著，顯然她有煩惱。
「男性朋友、單獨？我無，費事誤會啦！」經常旅遊的我淡然地說著，畢竟遊伴很重要，奇怪或不夠單純的關係會影響整趟旅程。
「佢話既然要清假，不如一齊去玩。」她略帶遲疑的說。
她的一位男性朋友最近邀約她一起去旅行，年假不知怎麼用的她，確有一刻想點頭吧，而友人們為此有著以下七嘴八舌的評論……
「撩你去旅行？普通朋友去玩定真係想撩你呀？」A說著。
「一男一女去旅行，好似有啲古怪？」B接著回應。
「唔係一齊，但又一齊去旅行，係我哋心邪定佢心邪，哈！」C更是直接。
「佢話既然大家都想去日本，不如一齊去玩，又有個伴，我都唔知好無去呢？」她接著話。
去趟旅行很容易，有錢、有假期，拿起護照即可起行，難就難在有個好旅伴。男友人提出一起去玩，是正常的旅行邀約麼？從他角度而言，這樣的邀約沒有多少成本或風險，更不會「蝕底」，要擔心的不是他！
聽說非情侶卻一起旅行是帶有暗示的？幾天幾夜同住酒店，是同房不同房？假如他說為省錢而同房，能接受嗎？人在異地，孤男寡女，要是有些曖昧情況，是否能招架得來，輕易Say no？這一連串的問題，每一項都要考慮清楚，果真是未出發，先煩惱。
除非自己都喜歡對方，期待藉著幾天行程，將感情快速升溫，不然就不建議冒這個險，誰知道對方是否另有目的？畢竟女生怎麼想，男方未必一樣，要是面對難以應對的情況、若有似無的暗示，惹來誤會可會影響著整趟旅程，甚至是連朋友都當不成！即使不相信，也不能輕看，未有明示，不代表沒有暗示，想多點是應該的，重要的是Don’t put yourself in danger，去個旅行而已，沒必要冒風險，搞出無謂的誤會或新增曖昧、複雜的關係。保護自己、避開可預計的Red flag，女生還是該有警剔之心，為自己負責！
旅伴不易找，但可以有其他選擇，避免出發前的胡思亂想、旅途中出現的曖昧、回來後不知如何處理等隱憂，純粹一點的關係較為適合吧。
作者：妮洛
浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。
