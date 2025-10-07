男團看《我英》辱華！Karina因推薦它被炎上

▲NCT WISH金栽禧（如圖）因為在中國機場觀看辱華動畫《我的英雄學院》被炎上；aespa Karina曾因向粉絲推薦此動畫，爆發脫粉朝，還為此發聲道歉。（圖／＠nctwish_official IG）

[NOWnews今日新聞] 韓團NCT WISH成員金栽禧，今（7）日被指出中國活動結束後，在機場休息時觀看動畫《我的英雄學院》遭到炎上，因為作品曾因角色名字有過辱華爭議，因此在中國遭到抵制。而aespa Karina過去因為向粉絲推薦《我的英雄學院》，爆發大批脫粉朝，甚至為此發聲道歉。

《我的英雄學院》角色爆辱華 中國平台全禁播

《我的英雄學院》在2020年漫畫259話時，新增了一位負責不道德人體實驗的醫生反派，而他被作者命名為「志賀丸太」。日本二戰侵華期間，731生化部隊對許多中國人進行了「志賀氏菌」的人體實驗，而那時他們戲稱受害者為「Maruta」，正巧和「丸太」的日文發音「Maruta」相同，因此引起了巨大爭議，動畫也在中國遭到禁播，在所有串流平台全被下架，作者堀越耕平、《少年Jump》還為此出面道歉，並承諾會幫角色改名。

▲《我的英雄學院》曾因角色名稱引發辱華爭議。（圖／羚邦亞洲）

NCT WISH栽禧中國機場看《我英》 遭中國網友炎上

今日NCT WISH成員金栽禧被中國網友指出，他在結束中國簽售行程後，在機場拿著手機看《我的英雄學院》，因此引發了許多爭議，「在我國看辱華動畫真諷刺」、「這對得起粉絲嗎？」、「不愛了脫粉去。」不過有部分粉絲緩頰，認為金栽禧只是在個人時間觀看動畫，「看的片段也沒爭議」、「在機場休息被偷拍，他本人比較倒霉」，認為金栽禧的行為沒有任何問題。

▲NCT WISH金栽禧因為在中國機場看辱華動畫《我的英雄學院》惹議。（圖／＠nctwish_official IG）

韓團成員看《我的英雄學院》可不是第一次惹出爭議，2023年aespa Karina曾在付費聊天平台跟粉絲分享，自己正在看《我的英雄學院》，沒想到許多中國網友聽到之後紛紛爆炸，全網鋪天蓋地都是對Karina的謾罵，還有粉絲對著鏡頭剪掉小卡、燒掉照片等，表示自己愛錯偶像。針對此爭議，Karina事後在聊天平台中發訊息表示，「自己很晚才知道推薦的作品有爭議，推薦時沒有任何意圖，希望大家不要誤會，之後我會更加謹慎，推薦好的內容給大家。」

▲aespa Karina曾為向粉絲推薦《我的英雄學院》道歉。（圖／IG@katarinabluu）

