錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
男士專屬可愛風格升級！MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 馬年 Pony 系列
Marithé + François Girbaud 為迎接馬年，品牌推出 Pony 系列，並同步預熱發佈 Kids Bear 系列，完美結合經典牛仔風格與可愛元素，讓全家人都能享受街頭時尚樂趣，同時以新年利是封企劃慶祝農曆新年。
全新馬年主題：PONY 系列
MFG Pony 系列重新詮釋品牌傳奇馬圖騰，推出包括標誌 T 恤與帽款等單品，兼具實穿性與造型感。簡潔俐落的剪裁線條，搭配雋永而耐看的色彩配置，透過低調卻精緻的圖像細節加以點綴，使整體風格在節慶氛圍中依然保有 MFG 以傳承為本的品牌識別與法式簡約精神。
系列單品兼具日常穿搭與節慶造型的靈活性，一件標誌T恤配上寬褲牛仔，肩線硬朗、細節低調刺繡，完美捕捉法式簡約與香港街頭的形象，無論過年聚會還是周末約會，都能展現童心一面。這系列實穿，還象徵馬年前行力量，。
2 月中旬起全新登場：KIDS BEAR 系列
MFG 香港 2 月中旬預熱 Kids Bear 系列，同時為小朋友注入柔韌童趣，選用厚實衛衣與連帽款，熊頭圖案經典再現卻更顯可愛親和。
材質柔軟耐磨，暖灰與卡其色調搭配精緻刺繡，適合家庭出遊。設計保留 MFG 法式精髓，增添玩味情感，無論親子裝還是單獨穿搭，都超有質感。
慶祝農曆新年，MFG香港門市推出紅色利是封企劃，鮮紅底金色MFG標誌，象徵繁榮好運與巴黎優雅，低調卻吸睛。 從2026年1月26日至2月16日，單筆消費滿 $1,088，即送限量紅利是封套裝（送完即止）。
其他人也在看
Ubisoft宣布重組計畫無助挽回市場信心！股價單日暴跌近40%達史上最低，創單日最高跌幅
旗下擁有《虹彩六號》、《極地戰嚎》、《刺客教條》等知名 IP 的遊戲巨頭 Ubisoft 昨（22）天宣布公司重組，喊停了包括《波斯王子 時之砂》等 6 個開發中專案，還一舉讓其他 7 個專案延期，並將創意部門拆分成與騰訊合作的子公司 Vantage Studios 及其他四個團隊，盼能夠重新調整公司資源，幫助達成重返卓越的目標。不過，對於投資人來說這些動作似乎無助於挽回信心，今（23）天股價暴跌 39 %，每股僅剩 3.988 歐元（約 148 元），創下 1996 年掛牌上市以來的單日最大跌幅，相比 2018 年最高峰時市值蒸發 95 %。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Jisoo同款Dior新包清單！2026最新話題包款、價格一次整理
身為 Dior 迷，一定有發現品牌最近的風格悄悄變了！在新任創意總監 Jonathan Anderson 掌舵下，最新 2026 春夏系列包款不只保留 Dior 一貫的優雅輪廓，還多了幾分年輕、浪漫又帶點玩味的氣息，從細節設計到整體比例都讓人眼睛一亮。無論是重新演繹的經典包型，還是首次亮相的全新設計，都迅速成為時尚圈關注焦點。本篇就幫你一次整理 Dior 最新包款重點清單，帶你快速掌握本季最值得入手的話題新作。Beauty美人圈 ・ 21 小時前
情人節禮物2026｜送禮物Top品牌都會出現Jo Malone？香水、身體護理不失禮推薦
2026情人節轉眼就到，在準備情人節禮物的朋友，「Jo Malone」這名字很常會出現在禮物名單當中。Jo Malone香水、香氛、身體護理也是送禮不失禮的單品，當中有什麼好物推薦呢？給大家做個情人節禮物參考！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Clawdbot 爆紅掀 Mac mini 搶購熱潮！開源 AI 助理可記憶 + 主動提醒 + 代你操控電腦，唔使砌伺服器都玩到
Clawdbot 近日喺開源社群爆紅，因門檻極低一度帶動 Mac mini 被瘋搶。該 AI 主打喺 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack 等通訊 App 直接對話，並透過 Gateway 常駐運行，做到持續記憶同代你執行電腦任務，入門亦可用平價 VPS 長開。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
生魚片便宜到當早餐吃！台灣「這小鎮」天天一早就吃，再搭１碗米苔目最道地
位於台東的「成功鎮」是個隱藏版的桃花源小鎮，由於擁有東海岸最大漁港，因此一年四季海鮮、漁獲量豐富，當地的成功市場不僅各攤美食臥虎藏龍，更能在市場中吃到「成功人士」最接地氣、道地的「早餐組合」。當地的道食尚玩家 ・ 20 小時前
Longchamp絕美馬年系列登場 低至$600入手！Le Roseau換上蝴蝶結、超萌小馬吊飾 必搶清單還有爆米花袋
踏入2026丙午馬年，身為Longchamp忠實粉絲的你，這個系列絕對要入手！品牌將標誌性的奔馬靈魂與農曆新年完美契合，推出了一系列讓人少女心爆發的限定單品。手袋款式從經典的Le Pliage到玩味十足的Le Pliage Collection織網包，設計充滿心思，讓人非常驚喜！還有很多配件，例如小馬鑰匙圈、塞納河風景圖案的絲質圍巾，超適合作為手袋配件。想知道更詳細的介紹嗎？就繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
皮膚科醫師揭「2026敏感肌保養5大新觀念」！空污、飲食、氣候變化都是隱形地雷
據統計，台灣有高達八成民眾屬於敏感肌膚，或是曾經出現過敏感肌膚症狀。這也使得現代人對於成分更加敏銳，挑保養品也更加謹慎。不只原生體質與醫美術後的影響，日常的保養習慣、產品選擇、飲食與氣候適應力也都是引發慢性與急性敏感肌症狀的關鍵。到底除了諮詢專業醫師協助治療外，生活中又有哪些觀念需要留意？慕診所Mu Meilleur皮膚科醫師崔美怡現身解答：2026敏感肌保養5大新觀念。bella儂儂 ・ 20 小時前
「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！PC保護殼、旅行收納袋等
開發官方授權產品的「ASOBI GRAPHT」宣布，將推出第一代PlayStation、ASTRO BOT、隨 []Saiga NAK ・ 18 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 5 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 1 天前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 11 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 23 小時前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 23 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府
（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。法新社 ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華 $15、Suisai酵素洗顏粉 $78（即日起至02/02）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta碳酸潔面泡沫 $29、Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華10ml $15、Suisai酵素洗顏粉 $78、OLAY全效UV修護霜SPF15 50 $52、L'OCCITANE潤手霜30ml $32！YAHOO著數 ・ 2 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處
謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在女人我最大 ・ 20 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 22 小時前