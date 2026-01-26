男士專屬可愛風格升級！MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 馬年 Pony 系列

Marithé + François Girbaud 為迎接馬年，品牌推出 Pony 系列，並同步預熱發佈 Kids Bear 系列，完美結合經典牛仔風格與可愛元素，讓全家人都能享受街頭時尚樂趣，同時以新年利是封企劃慶祝農曆新年。

全新馬年主題：PONY 系列

MFG Pony 系列重新詮釋品牌傳奇馬圖騰，推出包括標誌 T 恤與帽款等單品，兼具實穿性與造型感。簡潔俐落的剪裁線條，搭配雋永而耐看的色彩配置，透過低調卻精緻的圖像細節加以點綴，使整體風格在節慶氛圍中依然保有 MFG 以傳承為本的品牌識別與法式簡約精神。

系列單品兼具日常穿搭與節慶造型的靈活性，一件標誌T恤配上寬褲牛仔，肩線硬朗、細節低調刺繡，完美捕捉法式簡約與香港街頭的形象，無論過年聚會還是周末約會，都能展現童心一面。這系列實穿，還象徵馬年前行力量，。





2 月中旬起全新登場：KIDS BEAR 系列

MFG 香港 2 月中旬預熱 Kids Bear 系列，同時為小朋友注入柔韌童趣，選用厚實衛衣與連帽款，熊頭圖案經典再現卻更顯可愛親和。

材質柔軟耐磨，暖灰與卡其色調搭配精緻刺繡，適合家庭出遊。設計保留 MFG 法式精髓，增添玩味情感，無論親子裝還是單獨穿搭，都超有質感。





慶祝農曆新年，MFG香港門市推出紅色利是封企劃，鮮紅底金色MFG標誌，象徵繁榮好運與巴黎優雅，低調卻吸睛。 從2026年1月26日至2月16日，單筆消費滿 $1,088，即送限量紅利是封套裝（送完即止）。



