男士護膚｜當護膚變成一種「重啟自己」的夜間儀式

每天趕工作、開會、追 deadline，皮膚狀態其實很老實：乾、暗、繃緊、偶爾爆敏感，照鏡時總覺得「好似老咗幾年」。瑞士頂級療癒系護膚品牌 Thoraland 最近正式登陸香港，主打的不是單純「去紋、美白」這些功能，而是用「星光療癒學」將護膚變成一個可以幫你放鬆腦袋、reset 情緒的私人儀式。品牌以 40 年生物科技實驗室背景和阿爾卑斯山、高山植物研究為基礎，再結合神經美容學和能量頻率療法，想解決的，是「皮膚問題背後的壓力和情緒波動」。對一個長期熬夜的男生來說，在敷面膜或塗精華那 15 分鐘裡，連同情緒一起降噪！

廣告 廣告





瑞士科研＋療癒概念：先穩情緒，皮膚才跟得上​

皮膚狀態和壓力、情緒起伏是互相拉扯的，長期睡不好、心情繃緊，就算你產品塗得再勤力，效果都會打折扣。所以品牌把生物皮膚科學跟東西方能量療法放在同一個系統裡，透過產品配方、使用步驟和節奏，去引導你慢慢放鬆，讓肌膚和情緒回到一個比較和諧的水平。他們甚至設有自家 YouTube 療癒音樂頻道，建議你一邊護膚、一邊聽，將「塗護膚品」升級成一個屬於自己的晚間儀式，而不是匆匆幾秒完成的動作。​

視覺設計上，Thoraland 所有包裝都圍繞「星空」概念，每件產品像把夜空縮成一件藝術品，握在手中的那種安靜感，對於經常腦袋轉不停的男生，其實是一種提醒，可以慢一點，容許自己休息。品牌理念很清楚：真正的奢華，不只是用上昂貴成分，而是每天願意留一點時間給自己，專心做一件事，哪怕只是敷一片面膜。​





重要場合前的「15 分鐘急救」​

如果要為這品牌挑一件「入門首選」，ASTRAL VEIL 星光奇蹟塑顏面紗會是很合理的起點。它用上獨家的「星軌膠原再生術」和阿爾卑斯極地生命力成分，主打激活細胞修復和膠原再生，配合仿生滲透科技，讓精華像極光一樣快速滲透到肌底。官方數據顯示，每週用兩次，每次 15 分鐘，對輪廓、膠原密度和膚色亮度都有明顯提升，因此很適合在見重要客戶前、出席婚禮或拍照前用作「急救」。​







