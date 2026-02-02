Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

男士返工袋︱Smart Casual穿搭必備 9款Tote Bag推介！最平$681入手、Lemaire極簡美學、Porter實用主義

手袋其實是個人風格的延伸，一個合格的男士Tote Bag，不只是用來裝筆電與雜物的容器，而是既要有紮實的輪廓去搭配返工穿搭，又要在材質上透出不經意的品味。Yahoo網購專員為大家搜羅了9款性價比高的Tote Bag，包括人氣法國品牌A.P.C的帆布袋、Maison Kitsuné的「小狐狸」手袋，低至$681已有交易，大尺寸更可放電腦，而且還可以滿足大家配襯Smart Casual返工穿搭的需求，實用又時尚。

男士返工袋推薦1）奢華品味 Alexander McQueen

如果想追求輪廓特別挺直，而且還有點設計感的返工手袋，那麼推介Alexander McQueen皮革Tote Bag給你！Alexander McQueen的皮革帆布拼接托特包，搭配任何服裝都有種氣場全開的感覺。這款手袋底部採用頂級柔軟皮革，簡約的線條中透出一種低調的奢華感。無論是搭配全套西裝還是秋冬大褸，皮革的自然光澤都能瞬間提升整體穿搭的質感。

Alexander McQueen leather tote bag

6折特價：$6,730｜ 原價：$11,300

按此購買

Alexander McQueen leather tote bag

男士返工袋推薦2）法式極簡美學 Lemaire

喜歡極簡設計的人請留意！靜奢風（Quiet Luxury）品牌Lemaire最近推出的belted Tote Bag，大空間容量，而又做到隨性垂墜高級感覺。低調簡約設計容易配襯，更是永不退潮流的完美款式。sisal beige配色耐污不易折舊，大容量可擺放電腦，相比其他靜奢風品牌，$4,410價位相當易入手。

LEMAIRE small belted tote bag

價錢：$4,410

按此購買

LEMAIRE small belted tote bag

男士返工袋推薦3）優雅質感 AMI Paris Marcel Canvas Tote Bag

近年AMI Paris紅透半邊天，這款Tote Bag去除了繁瑣的裝飾，將焦點放在質感的呈現。紮實的尼龍材質與皮革手柄的結合，完美平衡了休閒與得體，是Smart Casual穿搭中的安全牌。

AMI Paris Marcel canvas tote bag

7折特價：$3,780｜ 原價：$5,400

按此購買

AMI Paris Marcel canvas tote bag

男士返工袋推薦4）人氣「三角包」MM6 Maison Margiela

MM6極簡風格時尚又具輕奢質感，極具人氣的三角Tote Bag，配襯返工穿搭具個性特色外，亦不失Smart Casual的商務感。今年大熱的啡色耐污耐磨，大容量可放水樽、iPad、縮骨遮等日常小物，輕巧又實用，7折後低至$2,521即有交易。

MM6 Maison Margiela Classic Japanese tote bag

7折特價：$2,521︱ 原價：$3,602

按此購買

MM6 Maison Margiela Classic Japanese tote bag

男士返工袋推薦5）日系設計 Porter-Yoshida & Co.

Porter-Yoshida & Co.亦即吉田Porter以「一針入魂」作為品牌理念，選材優質而造工細緻，手袋用上多年依然如新。Pocket Strap Tote Bag牛仔布的設計時尚易襯，大容量可擺放手提電腦，同樣肩揹、手提兩用，袋外有小收納袋可擺放手機，$2,420已可買到，熱愛日系著裝的話必不可錯過。

Porter-Yoshida & Co. Pocket Strap Tote Bag

8折特價：$2,420︱ 原價：$3,072

按此購買

Porter-Yoshida & Co. Pocket Strap Tote Bag

男士返工袋推薦6）街頭潮流 KENZO

由Nigo主理的KENZO，將50多年的品牌加入街頭潮流元素，單品亦趨年輕化更貼合新世代市場。初入社會工作的男士們，可選擇KENZO更年輕而時尚的Boke Flower Tote Bag，可雙面使用，當穿著Smart Casual時可使用插畫布面，需要見客時則可使用素色布面，可擺放手提電腦，一袋兩用，性價比更高。

Kenzo Utility Boke flower-print tote bag

55折特價：$1,658︱ 原價：$3,285

按此購買

Kenzo Utility Boke flower-print tote bag

男士返工袋推薦7）經典不過時 A.P.C.

喜歡極簡的另一更親民選擇則是A.P.C.，一款輪廓感極強長方形大手袋採用了加厚的防撕裂材質，結構感比一般帆布袋更強，即使裝重物也不易變形。低調的Logo印花，最適合那些崇尚Less is More、追求輕便生活的男士。現在7折後只需$1,353即可買到，很值得入手！

A.P.C. Recuperation logo-print tote bag

7折特價：$1,353︱ 原價：$2,066

按此購買

A.P.C. Recuperation logo-print tote bag

男士返工袋推薦8）趣味插畫 Maison Kitsuné

誰說返工袋一定要嚴肅？Maison Kitsuné標誌性的「小狐狸」換上休閒裝，為這款Tote Bag增添了一份幽默感。這款包非常適合在周五Casual Friday使用，既能展現親和力，又不失時尚品味。重點是價格超甜，85折後$755即可買到！

Maison Kitsuné Dressed Fox tote bag

85折特價：$755｜ 原價：$932

按此購買

Maison Kitsuné Dressed Fox tote bag

男士返工袋推薦9）極致性價比之選 Carhartt WIP

如果預算有限，但又不想犧牲耐用度，Carhartt WIP是不二之選，這次突發8折後，只需$681就能買到！Organic Cotton Tote Bag採用有機棉製成的厚實布料，耐用程度堪稱業界頂級。工裝風格的設計非常百搭，無論是去Gym Room還是周末去Cafe歎啡，這款Tote Bag都能完美勝任。

Carhartt WIP organic cotton tote bag

76折特價：$681｜ 原價：$898

按此購買

Carhartt WIP organic cotton tote bag

